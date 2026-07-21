Župan Boban primio državne prvakinje VK Jadran i najavio uvođenje posebne proračunske stavke za ženske kolektivne sportove

Čestitajući igračicama, stručnom stožeru i Upravi kluba, župan Boban istaknuo je kako su predanost, zajedništvo i emocija koje sportašice ulažu u svoj sport najbolji primjer vrijednosti koje treba njegovati, najavivši pritom da će Splitsko-dalmatinska županija uvesti posebnu proračunsku stavku namijenjenu sufinanciranju ženskih kolektivnih sportova.

„Kada govorimo o ženskim kolektivnim sportovima, moram reći da one ulažu cijelu sebe – svu svoju emociju, energiju i predanost. One su te koje na borilištu, u bazenu ili na terenu daju svoj maksimum. Kada pobjeđuju, to je erupcija oduševljenja, a kada ne ide, to je erupcija tuge. Sve je to zato što u sport ulažu cijelo svoje biće.

Zbog toga im hvala od srca. Hvala im u ime Splitsko-dalmatinske županije. Njihov uspjeh dodatni nam je poticaj da još ozbiljnije promišljamo o modelima pomoći razvoju sporta. Upravo zato u proračunu Splitsko-dalmatinske županije planiramo uvesti posebnu stavku namijenjenu ženskim kolektivnim sportovima kako bismo im osigurali još snažniju i sustavniju potporu“, rekao je župan Boban.

„Na nama, koji obnašamo odgovorne dužnosti u Gradu, Županiji, ali i na nacionalnoj razini, jest da još više promišljamo o načinima pomoći i sufinanciranja ženskih kolektivnih sportova. Posebno zahvaljujem Upravi VK Jadran. To je doista rijetko viđena kombinacija stručnih ljudi, ljudi koji vole svoj klub i svoj sport, a pritom djeluju kao jedno. Zaista mogu biti uzor mnogim sportskim kolektivima i upravama, bilo ženskih bilo muških klubova. Hvala i treneru koji je ove mlade djevojke doveo do dvostruke krune zajedno sa svojim stručnim stožerom. Želim im da se i sljedećih godina okupljamo povodom novih naslova i velikih uspjeha izvan granica Hrvatske“, poručio je župan.

U ime igračica okupljenima se obratila kapetanica Magdalena Butić, zahvalivši na prijemu i podršci.

„Zahvaljujemo na pozivu. Velika nam je čast biti ovdje. Imali smo tešku godinu i suočili smo se s brojnim izazovima, ali sve smo to uspjeli prebroditi. Od prve utakmice zasjeli smo na vrh prvenstvene ljestvice i uspjeli zadržati prvo mjesto sve do kraja sezone. Mislim da smo svojim rezultatima pokazali kako smo trenutno najbolja ekipa u Hrvatskoj“, kazala je Butić.

Trener Vinko Rossi naglasio je kako je iza momčadi iznimno zahtjevna sezona koja je okrunjena povijesnim uspjehom.

„Bilo je jako teško i stresno, ali završilo je onako kako smo svi priželjkivali. Ostvarili smo doista povijesan uspjeh, no sada to moramo potvrditi daljnjim velikim radom. Nažalost, napušta nas dugogodišnja kapetanica Bruna Barišić. Nedostajat će nam na terenu, ali ostat će uz mene kao pomoćnica, što nam puno znači. Već smo započeli pripreme za novu sezonu. Dosta djevojaka trenutačno je u reprezentacijama, no europske utakmice vrlo brzo dolaze i za njih se moramo što bolje pripremiti“, rekao je Rossi.

Prijemu su, uz župana Blaženka Bobana, nazočili i pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac te predstavnici Vaterpolskog kluba Jadran. U izaslanstvu kluba bile su igračice Marcela Misić (najbolja golmanica prvenstva), Nora Buljan, Nina Matošić, Tonia Tadić, Bruna Barišić, Mia Nardelli, Željka Eratović i Lara Srhoj. Uz njih su bili trener Vinko Rossi, dopredsjednik kluba i trener u finalnoj seriji Dejan Savičević, predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i dopredsjednik kluba Mladen Drnasin te sportski direktor Anđelo Šetka.