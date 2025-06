Župan Boban najavio besplatne udžbenike i za srednjoškolce! Uskoro i brzobrodska linija Trogir-Kaštela-Split-Omiš

Župan Blaženko Boban, predstavnik izvršne vlasti, bio je zadovoljan zbog konstituiranja skupštine ‘iz prve’, a čestitao je na izboru svim vijećnicama i vijećnicima te očekuje konstruktivan rad.

"Pri tome mislim na prijedloga pa i opravdane kritike, na kvalitetne amandmane prilikom donošenja akata poput proračuna, prostorno-planske dokumentacije. Naravno, politikantstvo ćemo u startu odbijati, vrijeđanja tolerirati neećemo. Dobronamjerne ideje su dobrodošle, molimo vijećnike, svih 47, da nas kontaktiraju kad dobiju materijale, a znate da ih mi dostavimo najmanje tjedan dana prije sjednice, da možeemo korigirati, ispravljati… Sva kako bi donijeli najkvalitetnije odluke za interes građana Splitsko-dalmatinske županije", najavio je župan Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najavio je i prve poteze kao župan (nije odolio ne podsjetiti da je njegov prvi prvi potez kao župana, tamo davne 2017. godine, bila odluka o besplatnim udžbenicima za osnovnoškolce što je kasnije preuzela cijela država) u ovom mandatu.

"U kontaktu smo s Jadrolinijom, ono što smo imali u programu, za brzobrodsku prugu od Trogira preko Kaštela, Splita, Podstrane do Omiša. I naravno brzu prugu od Omiša do Postira. Ali još koji tjedan da to sve skupa definiramo pa ćemo onda obavijestiti javnost. I mi ćemo sudjelovati u pokrivanju troškova udžbenika srednjoškolcima, u kontaktu smo sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom koji je najavio financiranje udžbenika splitskim srednjoškolcima, pa ćemo uskočiti za onaj dio koji ostane nepokriven. Neće se dogoditi da pola razreda ima besplatne udžbenike, a pola ne", zaključio je rezolutno župan.