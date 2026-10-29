Župan Boban, gradonačelnik Močić i vatrogasni zapovjednici odali počast žrtvama tragedije u Omišu

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, zajedno sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivanom Kovačevićem te omiškim vatrogascima predvođenima zapovjednikom DVD-a Omiš Višeslavom Pešićem, odali su počast žrtvama tragične nesreće u kojoj je život izgubilo šest osoba. Kod središnjeg križa položili su vijence i zapalili šest svijeća u znak sjećanja na stradale te izrazili duboku sućut njihovim obiteljima.

Župan Boban istaknuo je kako je u trenucima velike tragedije najvažnije pokazati zajedništvo, solidarnost i brigu za sve pogođene nesrećom.

„U ovakvim trenucima riječi često nisu dovoljne. Obiteljima stradalih želim poručiti da nisu same u svojoj boli. Uz njih smo mislima i srcem, a svima koji su pogođeni ovom tragedijom nastojat ćemo pružiti svu pomoć koja je u našoj mogućnosti. Posebnu zahvalnost upućujem vatrogascima i svim žurnim službama na njihovoj hrabrosti i nesebičnom angažmanu“, poručio je župan Boban.

Gradonačelnik Močić naglasio je kako je gubitak šest ljudskih života duboko potresao cijelu zajednicu.

„Danas smo zapalili šest svijeća za šest izgubljenih života, uz iskrenu želju da se više nikada ne okupimo na ovom mjestu ovakvim povodom. Nadamo se da je ovo kraj stradavanja, a naše su misli s obiteljima stradalih. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak te što skoriji povratak njihovim najmilijima“, poručio je Močić.

Iz Omiša je upućena zajednička poruka suosjećanja i solidarnosti, uz naglasak da će Splitsko-dalmatinska županija, u okviru svojih mogućnosti, pružiti podršku svima koji se suočavaju s posljedicama ove tragedije.