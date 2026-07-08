Župa Uznesenja BDM Žrnovnica najavila hodočašće “Ususret Gospi Žrnovačkoj”

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Žrnovnica najavila je duhovni događaj pod nazivom hodočašće “Ususret Gospi Žrnovačkoj”, koje će se održati u petak, 24. srpnja 2026. godine.

Kako su objavili iz župe, hodočašće će započeti u 22 sata kod samostana svetog Ante na Poljudu, odakle će hodočasnici pješice krenuti prema Žrnovnici. Dolazak u Žrnovnicu očekuje se oko 1 sat iza ponoći.

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Osiguran prijevoz do Poljuda

Za sve koji žele sudjelovati, župa će organizirati autobusni prijevoz iz Žrnovnice do Splita. Autobusi će krenuti iz Žrnovnice, od škole prema Poljudu, u 21:30 sati.

Budući da broj autobusa ovisi o broju prijavljenih hodočasnika, iz župe mole zainteresirane da se jave župniku ili prijave putem mrežne stranice župe.

Molitva, zajedništvo i žrtva hodanja

Iz župe poručuju da se hodočašću mogu pridružiti i župljani drugih župa, kao i svi prijatelji Žrnovnice koji žele sudjelovati u ovom duhovnom događaju.

Hodočašće će biti prigoda za molitvu na različite nakane: za obitelji, mlade, duhovna zvanja, zdravlje, obraćenje, župnu zajednicu, duhovne pastire, ali i sve osobne nakane koje vjernici žele prikazati kroz žrtvu hodanja.

U najavi su se iz župe dotaknuli i jedne “lokalne” molitvene nakane, uz poruku kako se, budući da se kreće od svetog Ante na Poljudu, može moliti i “da nam Hajduk bude prvi”.

Blagoslov prije polaska i po dolasku

Prema najavi, prije polaska u Splitu i po dolasku u Žrnovnicu bit će upriličen blagoslov hodočasnika.

Ovo hodočašće zamišljeno je kao večer molitve, zajedništva i duhovne priprave uoči proslave Gospe Žrnovačke, koja u Žrnovnici ima posebno mjesto u životu vjernika i župne zajednice.