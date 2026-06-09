Župa Presvetog Srca Isusova u Splitu slavi svoj župni blagdan

Župa Presvetog Srca Isusova na Visokoj u Splitu svečano će proslaviti svoj župni blagdan od 9. do 12. lipnja 2026. godine bogatim duhovnim i kulturnim programom koji će okupiti vjernike, goste i prijatelje župe.

Priprava za blagdan započinje u utorak, 9. lipnja, večernjom pobožnošću u 18.30 sati te svetom misom u 19 sati koju predvodi don Ante Vrcić, povjerenik za pastoral mladih Šibenske biskupije. Nakon mise održat će se koncert u čast Srcu Isusovu pod naslovom „Srce Isusovo, nado svih naroda!“, na kojem će nastupiti Župni dječji zbor, Zbor mladih „Sveti Ivan Pavao II.“ i Sacred Heart Chorale. Poseban doprinos programu dat će i filipinska katolička zajednica koja djeluje pri župi. Filipinski vjernici redovito se okupljaju na svetoj misi koja se u župi slavi svake nedjelje u 17 sati, a jednom mjesečno za njih dolazi filipinski kapelan iz Zagreba. Njihovo sudjelovanje na koncertu bit će znak zajedništva i univerzalnosti Crkve koja okuplja narode i kulture oko istoga Kristova Srca.

Drugoga dana trodnevnice, u srijedu 10. lipnja, program započinje pobožnošću u 18.30 sati, a svetu misu u 19 sati također predvodi don Ante Vrcić. Nakon mise slijede pobožnosti i molitve za župu Presvetom Srcu Isusovu.

U četvrtak, 11. lipnja, vjernici će se okupiti na pobožnosti u 18.30 sati, nakon čega će u 19 sati biti slavljena sveta misa koju predvodi don Ante Vrcić. U nastavku programa predviđena je pobožnost Bogu Ocu u 20.30 sati te klanjanje za mlade i posvetna molitva mladih Srcu Isusovu u 21 sat.

Središnja proslava župnog blagdana održat će se u petak, 12. lipnja. Mise će biti slavljene u 8 sati i 9.30 sati, a predvodit će ih župnik don Ivan Šesto i župni vikar don Ivan Terze. Popodnevnu svetu misu u 17 sati predvodit će don Jakoslav Banić, misionar u Ugandi, dok će svečano misno slavlje u 19 sati predvoditi don Edvard Punda, biskupski vikar za pastoral Splitsko-makarske nadbiskupije.

Nakon večernje svete mise predviđeno je tradicionalno pučko veselje u dvorištu ispred crkve.

"Pozivamo sve vjernike, stanovnike Splita i okolice te sve štovatelje Presvetoga Srca Isusova da svojim sudjelovanjem uveličaju proslavu župnog blagdana i zajednički zahvale Gospodinu za dar njegove ljubavi", poručuju.