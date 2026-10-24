Zujanje u ušima može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema: Evo kada se morate javiti liječniku

Tinitus je naziv za zvukove koje osoba čuje iako ne dolaze iz vanjskog okruženja. Mogu nalikovati zvonjenju, zujanju, šuštanju, brujanju, siktanju ili pulsiranju, a pojedini ljudi čuju čak i glazbu ili pjevanje.

Zvukovi se mogu pojaviti u jednom ili oba uha, ali i u glavi. Kod nekih osoba javljaju se povremeno, dok su kod drugih stalno prisutni.

Što uzrokuje zujanje u ušima?

Uzrok tinitusa nije uvijek moguće utvrditi. Prema NHS-u, često je povezan s određenim stupnjem gubitka sluha, Ménièreovom bolešću, dijabetesom, poremećajima štitnjače, multiplom sklerozom, anksioznošću ili depresijom, prenosi Klix.

Zujanje u ušima može se pojaviti i kao nuspojava određenih lijekova, uključujući neke antibiotike, lijekove za kemoterapiju, nesteroidne protuupalne lijekove i aspirin.

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

Liječnički pregled preporučuje se ako se zujanje redovito ponavlja, pogoršava ili počinje utjecati na svakodnevni život, primjerice ometa san i koncentraciju ili izaziva tjeskobu i potištenost.

Pregled je potreban i ako se zvuk čuje pretežno u jednom uhu.

Liječnik će najprije pregledati uši kako bi provjerio postoji li uzrok koji se može jednostavno liječiti, poput upale ili nakupljenog ušnog voska. Po potrebi može provjeriti sluh i uputiti pacijenta specijalistu.

Simptomi zbog kojih treba hitno reagirati

NHS upozorava da je potrebno zatražiti hitan liječnički pregled ako se zujanje javlja u ritmu otkucaja srca.

Odmah treba potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se tinitus pojavi nakon ozljede glave ili ako ga prate iznenadni gubitak sluha, slabost mišića lica ili vrtoglavica. U takvim situacijama ne preporučuje se samostalna vožnja do bolnice.

Što može pomoći kod tinitusa?

Iako ne postoji jedno rješenje koje pomaže svima, određene navike mogu ublažiti tegobe.

NHS preporučuje opuštanje, vježbe dubokog disanja ili jogu te kvalitetan san uz redovitu večernju rutinu i smanjenje unosa kofeina. Također je korisno izbjegavati stres i glasnu buku, koji mogu pogoršati simptome.

Potpuna tišina nije uvijek najbolje rješenje. Tiha glazba ili blagi pozadinski zvukovi mogu odvratiti pozornost od zujanja, a hobiji i druge aktivnosti pomoći da se osoba manje usredotočuje na neugodan zvuk.

Ako uzrok tinitusa nije poznat ili se ne može liječiti, mogu pomoći savjetovanje i kognitivno-bihevioralna terapija.

Postoji i terapija privikavanja na tinitus, koja uz pomoć zvukova nastoji smanjiti pozornost koju mozak pridaje zujanju. Međutim, prema NHS-u, nije jasno koliko je ta metoda učinkovita kod svih pacijenata.

Ako je tinitus povezan s gubitkom sluha, liječnik može preporučiti korištenje slušnog aparata.