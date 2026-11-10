Zuhra i Tin Sedlar vraćaju se u Split – ne propustite novu komediju „Mama se vraća” 15.11. na Teatru uz more

Teatar uz more nastavlja nizati kazališne večeri ispunjene smijehom, a splitsku publiku 15. studenoga u 20 sati očekuje novi susret s dobro poznatim komičarskim dvojcem – Zlatanom Zuhrićem Zuhrom i Tinom Sedlarom. Nakon što su nas u prethodnim predstavama „Ocat i sin” i „Kad u vojsku pođem” odlično zabavili i osvojili simpatije publike, ovoga puta stižu s novom komedijom „Mama se vraća”, u kojoj im se pridružuje i kazališna glumica Elvira Aljukić.

A kada se mama vrati, ništa više neće biti isto!

Ocu i sinu očito je prijeko potrebna ženska ruka. Malo su se previše opustili, svatko ima svoje planove, a u kući bi napokon trebalo uvesti malo reda. No, njihovu svakodnevicu iznenada će promijeniti mamin povratak, nakon kojeg se dotadašnji odnosi i planovi okreću naglavačke.

Tata i sin naći će se pred novim izazovima, a mama će vrlo brzo pokazati da njezin dolazak nije tek usputna promjena u obiteljskoj rutini. Što tata skriva od mame? Tko se zapravo više boji njezina povratka – tata ili sin? I kako će se sin snaći između dvije vatre?

„Mama se vraća” donosi niz duhovitih situacija, neočekivanih obrata i obiteljskih zavrzlama u kojima će se mnogi lako prepoznati. Uz provjerenu komičarsku energiju Zuhre i Tina Sedlara te Elviru Aljukić u ulozi mame koja će itekako pomrsiti njihove planove, publiku očekuje večer ispunjena smijehom.

Dok su Zuhra i Tin Sedlar već dobro poznati i rado viđeni gosti Teatra uz more, Elvira Aljukić ovoga puta prvi put stiže pred splitsku publiku ovog kazališnog programa.

Bosanskohercegovačka kazališna i televizijska glumica iza sebe ima brojne zapažene uloge. Ako vam je dosad promaknula na kazališnim daskama, velika je vjerojatnost da ste je zapamtili s malih ekrana, iz popularnih serija poput „Lud, zbunjen, normalan”, „Igra sudbine” i „Na granici”...

„Mama se vraća” na rasporedu je Teatra uz more 15. studenoga u 20 sati.

Ako su vas „Ocat i sin” i „Kad u vojsku pođem” nasmijali, ne propustite vidjeti što se događa kada se u ovu obitelj vrati mama! A ako još niste gledali Zuhru i Tina na kazališnim daskama, ovo je odlična prilika da im se pridružite u Lori i iz prve ruke otkrijete zašto su osvojili publiku. Možda upravo „Mama se vraća” bude vaša nova omiljena kazališna komedija!

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)