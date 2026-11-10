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Zuhra i Tin Sedlar vraćaju se u Split – ne propustite novu komediju „Mama se vraća” 15.11. na Teatru uz more

Možda upravo „Mama se vraća” bude vaša nova omiljena kazališna komedija!
teatar uz more

Teatar uz more nastavlja nizati kazališne večeri ispunjene smijehom, a splitsku publiku 15. studenoga u 20 sati očekuje novi susret s dobro poznatim komičarskim dvojcem – Zlatanom Zuhrićem Zuhrom i Tinom Sedlarom. Nakon što su nas u prethodnim predstavama „Ocat i sin” i „Kad u vojsku pođem” odlično zabavili i osvojili simpatije publike, ovoga puta stižu s novom komedijom „Mama se vraća”, u kojoj im se pridružuje i kazališna glumica Elvira Aljukić.

A kada se mama vrati, ništa više neće biti isto!

Ocu i sinu očito je prijeko potrebna ženska ruka. Malo su se previše opustili, svatko ima svoje planove, a u kući bi napokon trebalo uvesti malo reda. No, njihovu svakodnevicu iznenada će promijeniti mamin povratak, nakon kojeg se dotadašnji odnosi i planovi okreću naglavačke.

Tata i sin naći će se pred novim izazovima, a mama će vrlo brzo pokazati da njezin dolazak nije tek usputna promjena u obiteljskoj rutini. Što tata skriva od mame? Tko se zapravo više boji njezina povratka – tata ili sin? I kako će se sin snaći između dvije vatre?

„Mama se vraća” donosi niz duhovitih situacija, neočekivanih obrata i obiteljskih zavrzlama u kojima će se mnogi lako prepoznati. Uz provjerenu komičarsku energiju Zuhre i Tina Sedlara te Elviru Aljukić u ulozi mame koja će itekako pomrsiti njihove planove, publiku očekuje večer ispunjena smijehom.

Dok su Zuhra i Tin Sedlar već dobro poznati i rado viđeni gosti Teatra uz more, Elvira Aljukić ovoga puta prvi put stiže pred splitsku publiku ovog kazališnog programa.

Bosanskohercegovačka kazališna i televizijska glumica iza sebe ima brojne zapažene uloge. Ako vam je dosad promaknula na kazališnim daskama, velika je vjerojatnost da ste je zapamtili s malih ekrana, iz popularnih serija poput „Lud, zbunjen, normalan”, „Igra sudbine” i „Na granici”...

„Mama se vraća” na rasporedu je Teatra uz more 15. studenoga u 20 sati.

Ako su vas „Ocat i sin” i „Kad u vojsku pođem” nasmijali, ne propustite vidjeti što se događa kada se u ovu obitelj vrati mama! A ako još niste gledali Zuhru i Tina na kazališnim daskama, ovo je odlična prilika da im se pridružite u Lori i iz prve ruke otkrijete zašto su osvojili publiku. Možda upravo „Mama se vraća” bude vaša nova omiljena kazališna komedija!

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)

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