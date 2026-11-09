ŽUC potvrdio: Nova cesta iznad Rusa, novi most preko Žrnovnice i tunel kroz Perun! Odabran izvođač za Tugare, poznato kada kreću radovi

Jedan od najvažnijih prometnih projekata u zaleđu Splita dobio je konkretnije obrise. Županijska uprava za ceste Split donijela je odluku o odabiru izvođača za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 6142 kroz Tugare, a potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača u posao očekuje se tijekom prosinca ove godine. Riječ je o projektu vrijednom više od 10 milijuna eura koji bi trebao znatno poboljšati sigurnost i protočnost prometa na jednom od ključnih alternativnih pravaca između Splita i Omiša.

No, možda još zanimljivija vijest odnosi se na Žrnovnicu. ŽUC je u odgovorima na pitanja Dalmacije Danas službeno potvrdio planiranu novu prometnu trasu preko sjevernih padina Peruna, iznad restorana Rus, o kojoj smo pisali 30. listopada. Potvrđeno je i da projekt prometnice od TTTS-a prema Žrnovnici predviđa novi most preko rijeke te kraći tunel kroz hrbat Peruna u blizini kamenoloma Lavčević.

Tako se projekt koji bi u budućnosti mogao potpuno promijeniti prometnu sliku Žrnovnice, Srinjina, Tugara i istočnog dijela Splita postupno počinje povezivati u jedinstvenu infrastrukturnu cjelinu.

Kavelj dobio posao vrijedan 10,4 milijuna eura, početak se očekuje u prosincu

Prije desetak dana objavili smo da su za rekonstrukciju ceste kroz Tugare pristigle tri ponude. Najpovoljniju je dostavila splitska tvrtka Kavelj, koja je ponudila približno 10,4 milijuna eura bez PDV-a, dok su ponude Strabaga i Dom Commercea bile nešto više. U tom trenutku konačna odluka o izvođaču još nije bila potvrđena.

Sada je stigla službena potvrda Županijske uprave za ceste Split. Kavelj je odabran za izvođača radova, a Upravno vijeće ŽUC-a dalo je potrebnu suglasnost za sklapanje ugovora.

„Postupak javne nabave za rekonstrukciju približno 5,2 kilometra županijske ceste ŽC 6142 kroz Tugare proveden je te je donesena Odluka o odabiru izvođača radova, za čije je sklapanje ugovora Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Split dalo potrebnu suglasnost. Najpovoljniju ponudu dostavila je tvrtka Kavelj, u vrijednosti od približno 10,4 milijuna eura bez PDV-a“, odgovorili su nam iz ŽUC-a.

Ipak, ugovor još nije potpisan. Paralelno traje postupak javne nabave za stručni nadzor nad izvođenjem radova, a rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2026. godine. Nakon završetka preostalih postupaka i ispunjavanja zakonskih uvjeta očekuje se potpisivanje ugovora i uvođenje izvođača u posao tijekom prosinca.

Radovi bi trebali završiti do kraja 2028. godine: Stižu nogostupi, 14 autobusnih ugibališta i kanalizacija

Prema planovima ŽUC-a, cjelokupni zahvat kroz Tugare trebao bi biti dovršen do konca 2028. godine. Rekonstrukcija obuhvaća približno 5,2 kilometra prometnice, ali nije riječ samo o obnovi kolnika. Projekt predviđa temeljito uređenje cestovnog koridora, izgradnju obostranih nogostupa, uređenje 14 autobusnih ugibališta te prateću prometnu infrastrukturu.

Posebno je važan dio projekta koji se odnosi na sigurnost pješaka. Na postojećoj prometnici pješačka infrastruktura na pojedinim je dijelovima nedostatna, a cesta je važna za svakodnevni promet stanovnika Tugara i okolnih naselja. Izgradnjom nogostupa i autobusnih ugibališta trebali bi se stvoriti sigurniji uvjeti, osobito za djecu i starije osobe.

Uz cestovne radove planirana je i izgradnja kanalizacijske mreže te javne rasvjete, za što su nadležni Vodovod Omiš i Grad Omiš. Kako nam pojašnjavaju iz ŽUC-a, cilj je uskladiti sve zahvate kako se nakon dovršetka rekonstrukcije ne bi ponovno moralo prekopavati obnovljenu cestu.

Hoće li cesta kroz Tugare biti zatvorena tijekom radova?

Jedno od najvažnijih pitanja za stanovnike ovog područja odnosi se na organizaciju prometa tijekom rekonstrukcije. Cesta kroz Tugare, Srinjine i Žrnovnicu nije važna samo za lokalno stanovništvo nego služi i kao alternativni pravac prema Omišu i Makarskoj, posebno kada je promet na Jadranskoj magistrali otežan.

Iz ŽUC-a poručuju da ne planiraju dugotrajno potpuno zatvaranje prometnice. Radovi bi se trebali izvoditi uz odgovarajuću privremenu prometnu regulaciju, a na pojedinim dionicama promet će se, prema potrebi, odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednim prometnim trakom.

„Naš je cilj da prometnica tijekom cijelog razdoblja rekonstrukcije ostane prohodna, uz što manje ograničenja i zastoja“, ističu iz ŽUC-a.

Dodaju da će posebnu pozornost posvetiti pristupu stambenim i gospodarskim objektima te sigurnosti svih sudionika u prometu. Eventualna kratkotrajna ograničenja, ako budu neizbježna zbog pojedinih zahvata, trebala bi biti pravodobno najavljena. Ipak, s obzirom na opseg radova i duljinu prometnice, vozači će tijekom sljedeće dvije godine morati računati na povremene zastoje i sporije odvijanje prometa.

Više od dvije trećine zemljišnih čestica već je izvlašteno, država osigurala 10 milijuna eura

Veliki infrastrukturni projekti često zapinju na rješavanju imovinskopravnih odnosa, pa smo ŽUC pitali i koliko je taj dio priprema odmaknuo. Prema njihovim odgovorima, više od dvije trećine potrebnih zemljišnih čestica već je izvlašteno, dok se preostali postupci još provode.

To, međutim, ne bi trebalo odgoditi početak svih radova. Planirano je fazno uvođenje izvođača u posao, odnosno početak radova na dionicama na kojima su riješeni svi potrebni uvjeti. Istodobno će se nastaviti postupci izvlaštenja na preostalim česticama.

Iz ŽUC-a potvrđuju i da su financijska sredstva za projekt osigurana, uključujući rekonstrukciju prometnice te izgradnju kanalizacijske mreže i javne rasvjete. Vlada Republike Hrvatske putem nadležnog ministarstva osigurala je ukupno 10 milijuna eura državne financijske potpore.

Što se tiče troškova izvlaštenja i otkupa zemljišta, zasad ne očekuju značajnija odstupanja od prvotnih procjena. Konačna vrijednost projekta ipak će ovisiti o stvarno izvedenim radovima i eventualnim okolnostima koje se pojave tijekom gradnje.

SLUŽBENA POTVRDA: Nova cesta kroz Žrnovnicu planirana je iznad restorana Rus!

Dok projekt kroz Tugare ulazi u završnu fazu priprema za početak gradnje, pitanje budućnosti ceste kroz Žrnovnicu još je složenije.

Dalmacija Danas krajem listopada objavila je neslužbene informacije o planiranoj novoj prometnici koja bi prolazila sjevernim padinama Peruna, iznad restorana Rus, te se povezivala s budućom cestom prema TTTS-u. Tada nismo imali službenu potvrdu takvog prometnog rješenja.

Sada je Županijska uprava za ceste potvrdila da je upravo takav koridor predviđen planiranim rješenjem.

„Prema planiranom rješenju, riječ je o novoj trasi koja bi prolazila sjevernim padinama Peruna, iznad restorana Rus, te se povezala s postojećom cestovnom mrežom prema TTTS-u i Splitu“, odgovorili su nam iz ŽUC-a.

Riječ je o približno 1,4 kilometra prometnice na području Žrnovnice, koja predstavlja jedan od preostalih dijelova alternativnog prometnog pravca Split – Omiš. Za razliku od dionice kroz Tugare, ta je prometnica još od 2012. godine u nadležnosti Grada Splita.

To je važno i zbog odgovornosti za daljnje korake. Iako je ŽUC ranijih godina rekonstruirao dionice kroz Strožanac i Srinjine, a sada priprema radove kroz Tugare, za konačno rješenje preostalog dijela kroz Žrnovnicu nužna je suradnja Grada Splita, ŽUC-a i Hrvatskih cesta.

Novi most preko Žrnovnice i kraći tunel kroz Perun kod kamenoloma Lavčević

Još jedna važna informacija iz odgovora ŽUC-a odnosi se na buduće povezivanje Žrnovnice s čvorom TTTS. Naime, potvrđeno je da su Županijska uprava za ceste Split, Grad Split i Hrvatske ceste sklopili Sporazum o suradnji na projektu izgradnje nove prometnice od čvora TTTS do Žrnovnice.

U okviru tog projekta predviđena je izgradnja novog mosta preko rijeke Žrnovnice, ali i kraćeg tunela kroz hrbat Peruna u blizini kamenoloma Lavčević. Time se dodatno razjašnjava buduće prometno povezivanje istočnog dijela Splita sa Žrnovnicom i zaleđem.

„Projektiranje ove nove prometnice je u tijeku, a planirano je njeno povezivanje s navedenom dionicom kroz Žrnovnicu, čime bi se stvorili uvjeti za kvalitetnije i sigurnije prometno povezivanje cijelog područja“, navode iz ŽUC-a.

Takvo prometno rješenje moglo bi imati dalekosežne posljedice za Žrnovnicu. Umjesto oslanjanja isključivo na postojeću cestu kroz naseljeni dio mjesta, budući bi se prometni koridor dijelom premjestio na novu trasu preko padina Peruna, uz povezivanje s novim mostom i prometnim sustavom prema TTTS-u.

Ipak, važno je naglasiti da projektiranje još traje te da konačni tehnički detalji i rokovi izgradnje nisu potvrđeni. To se odnosi i na prometne priključke prema središtu Žrnovnice, koji su posebno važni lokalnom stanovništvu.

Kada će se graditi cesta kroz Žrnovnicu? Rokovi zasad nisu poznati

Iako je ŽUC potvrdio planiranu trasu iznad Rusa i povezanost s projektom nove prometnice od TTTS-a, na pitanje kada će započeti izgradnja preostale dionice kroz Žrnovnicu zasad nema konkretnog odgovora.

Iz Županijske uprave za ceste pojašnjavaju da će rokovi, kao i konačni detalji prometnih priključaka, biti poznati tek nakon dovršetka projektne dokumentacije i usuglašavanja tehničkih rješenja s nadležnim institucijama, prije svega Gradom Splitom i Hrvatskim cestama.

To znači da su trenutačno projekt kroz Tugare i projekt nove prometnice kroz Žrnovnicu u različitim fazama realizacije. Za Tugare je odabran izvođač, početak se očekuje u prosincu, a završetak do konca 2028. godine. Za Žrnovnicu su potvrđeni osnovni elementi planiranog prometnog rješenja, ali još nema datuma početka gradnje.

Alternativna cesta Split – Omiš dobiva sve jasnije obrise

Rekonstrukcija ceste kroz Tugare i planirana nova trasa kroz Žrnovnicu dio su šire prometne priče koja se razvija već godinama. Alternativni prometni pravac preko Strožanca, Žrnovnice, Srinjina i Tugara važan je za svakodnevni život stanovnika ovog područja, ali i za prometnu povezanost Splita s Omišem i Makarskom.

Dovršetkom rekonstrukcije kroz Tugare, a u budućnosti i izgradnjom nove prometnice kroz Žrnovnicu te njezinim povezivanjem s TTTS-om, stvorili bi se uvjeti za sigurniji i kvalitetniji cestovni pravac koji bi mogao preuzeti dio prometa s opterećene Jadranske magistrale.

Iz ŽUC-a naglašavaju da se svi navedeni zahvati moraju promatrati kao dijelovi jedinstvenog prometnog rješenja, jer jedino tako mogu ostvariti puni prometni i razvojni učinak. No, do trenutka kada će se tim novim prometnim koridorom doista moći voziti, očito je preostalo još dosta projektiranja, dogovora i građevinskih radova.