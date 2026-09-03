Žrtva svećenika iz Splita progovorila nakon presude: "Htio sam se ubiti, a onda mi se vratila vjera u život"

Provjereno se večeras vraća u novoj, 20. sezoni, a već u prvoj epizodi donosi šokantnu ispovijest žrtve pedofila svećenika koji je nakon više od dva desetljeća konačno došao do pravde.

Kao dječak doživio je seksualno zlostavljanje sada već bivšeg gvardijana crkve svetog Frane u Splitu. Gotovo mu nitko nije vjerovao, ali dvadeset godina kasnije ne samo da ima pravomoćnu presudu da je sve što je tvrdio istina već će od Crkve dobiti i novčanu odštetu.

U presudi stoji da je sama Crkva znala za sve i svejedno prikrivala gnusan zločin. Žrtva, čije su najbolje godine mladosti prošle u teškoj traumi, stao je ponovo pred kameru Provjerenog i reporterki Emi Branici ispričao kako se za istinu na kraju izborio sam.

On je jedna od žrtava koje je seksualno zlostavljao tadašnji gvardijan crkve sv. Frane u Splitu, fra Gracijan Gašperov. Bilo je to 1997. Imao je 15 godina. Fra Gracijan zvao ga je da mu pomogne spustiti svijeće. Kako je manjeg rasta, gvardijan Gracijan stavio mu je stolicu da se popne. Tada je shvatio da nema nikakvih svijeća. Počeo ga je ljubiti i stezao ga je rukama.

"Ja sam se pokušao još jednom istrgnuti. Međutim, on je jednu ruku stavio na moje spolovilo, drugu mi je držao na plućima i svom silom me stegnuo i stezao me", za Provjereno je prepričao mučne detalje.

Od samog zlostavljanja prošao je faze potiskivanja, izgubljenosti, nemoći pa sve do otkrivanja i traženja pomoći od crkve. Umjesto zaštite dobio je odbijanje, uvjeravanja da laže i strah u borbi s kojom živi gotovo dvadeset godina. Sve to dovelo je do sloma u kojem si je htio oduzeti život.

"Presuda mi je sigurno vratila vjeru u život. Dakle, moje suicidalne misli su momentalno nestale. Vidim da sam se bezrazložno htio ubiti i imao destruktivne misli jer presuda je, izgledalo je sve kao da se nikad neće dogoditi, međutim ovo priznanje meni apsolutno znači da moj život ima smisla. Znači da su svi drugi lagali, znači da je milijun ljudi lagalo, a da sam ja govorio istinu", govori žrtva seksualnog zlostavljanja.

Za istinu se izborio sam građanskom tužbom jer kazneni progon po službenoj dužnosti država nikada nije pokrenula zbog zastare.

Žrtvi svećenika pedofila dosuđena je odšteta i to je, koliko je poznato, prva takva pravomoćna presuda u Hrvatskoj. Proveden je crkveni sudski postupak te je fra Gracijan Gašperov odlukom pape Franje razriješen i otpušten iz franjevačkog reda uz zabranu daljnjeg crkvenog djelovanja.

Slučaj je ovo koji Provjereno prati već osam godina, a koji je konačno zaključen presudom. Redakcija Provjerenog, predvođena urednikom Matom Barišićem, i ove sezone nastavlja svaki četvrtak donositi priče koje moraju biti ispričane.