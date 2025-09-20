Žrnovnica u znaku čišćenja: Stižu stotine volontera, već je došao i župan Boban

Stotine volontera jutros se okupljaju u središtu Žrnovnice na 13. akciji čišćenja rijeke, šetnica i ulica, jednoj od najvećih ekoloških akcija u Hrvatskoj.

Okupljanje je počelo u 9 sati na Bašti, gdje sudionici preuzimaju rukavice i vreće te se dijele u timove s dodijeljenim voditeljima. Svaka grupa kreće na svoju stazu – većina prati tok rijeke Žrnovnice sve do ušća, dok druge čiste ulice mjesta.

Na akciju je stigao i župan Blaženko Boban, dogradonačelnik Bilić i Frane Bebić iz HGSS-a.

Ovogodišnja akcija ruši rekorde: Sto učenika osnovnih škola iz Žrnovnice, Šina i Kamena pridružuje se odraslim volonterima, planinarima, roniocima, vatrogascima i članovima brojnih splitskih udruga. Organizatori naglašavaju da djeca prikupe jednako otpada kao i odrasli, a ujedno stječu dragocjenu ekološku svijest.

Udruga Žrvanj, uz potporu Općine Podstrana, Čistoće Split, DVD-a Žrnovnica i Javne ustanove More i Krš, računa da će i ove godine prikupiti dvije do tri tone otpada, koji se razdvaja i odvozi.

Sudionike u podne očekuje besplatan ručak, a jutro su započeli pecivom, čajem i kavom. Sunčano i toplo vrijeme dodatno motivira sve prisutne da Žrnovnicu ostave čišćom i ljepšom.