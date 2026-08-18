Žrnovnica tuguje, otišao je Žižo: "Takvi ljudi ne odlaze zauvijek"

Tužna vijest pogodila je Žrnovnicu i nogometnu obitelj Mosora. Preminuo je Stanko Aljinović – Žižo, dugogodišnji prijatelj i vjerni član NK Mosor, od kojeg se klub emotivnom porukom oprostio na društvenim mrežama.

Iz kluba ističu kako je Aljinović bio snažno vezan uz Žrnovnicu i Mosor te da je klubu ostao odan do posljednjih dana.

"S dubokom tugom i teškim srcem primili smo vijest da nas je danas napustio naš Stanko Aljinović – Žižo. Dragi prijatelj, vjeran član našeg kluba i čovjek koji je Žrnovnicu i naš Mosor nosio u srcu do posljednjeg dana", poručili su iz NK Mosor.

Prisjetili su se i njegova dobro poznatog mjesta na Pricviću, gdje je godinama pratio klub i dijelio nogometne trenutke s prijateljima.

"Njegovo mjesto u našem Pricviću, na tribini i među njegovom ekipom, nikada neće biti prazno u našim sjećanjima. Ostaju uspomene na nebrojene zajedničke trenutke, razgovore o nogometu i onu pravu, iskrenu ljubav prema našem klubu koja se ne zaboravlja", naveli su.

U Mosoru će ga pamtiti i po podršci te savjetima kojima je tijekom godina pomagao klubu i ljudima okupljenima oko njega.

"Hvala ti na svakoj podršci i svakom savjetu kojim si pomagao da naš Mosor iz dana u dan dižemo na stepenicu više. Takvi ljudi ne odlaze zauvijek, žive kroz priče, utakmice i uspomene koje ćemo s ponosom čuvati", stoji u oproštajnoj poruci.

Na kraju su iz kluba izrazili sućut obitelji, rodbini i prijateljima preminulog Stanka Aljinovića.

"Počivao u miru Božjem, dragi naš Žižo. Hvala ti na svemu!", zaključili su iz NK Mosor.