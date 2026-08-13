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Žrnovnica slavi Dan mjesta i blagdan Velike Gospe: U subotu svečani koncert u ambijentu Antoničina mlina

[ULAZ SLOBODAN] Gradska glazba “Stjepan Radić” Žrnovnica, solistice Natalia Diachenko i Marina Fernandez te gosti Sunny Family Band i DJ Zamba nastupaju 15. kolovoza od 20:30 sati
zrnovnica velika gospa

Žrnovnica će ove subote, 15. kolovoza, svečano obilježiti Dan mjesta i blagdan Velike Gospe. Tim povodom u 20:30 sati u jedinstvenom ambijentu Antoničina mlina održat će se koncert u organizaciji Gradske glazbe “Stjepan Radić” Žrnovnica, uz bogat glazbeni program i slobodan ulaz za sve posjetitelje.

Uz domaćine iz žrnovske glazbe, publiku očekuju i nastupi solistica Natalije Diachenko i Marine Fernandez, kao i gostiju Sunny Family Banda, dok će Marina Fernandez nastupiti i uz pratnju gitare i klavira. Za završetak večeri u zabavnom tonu pobrinut će se DJ Zamba.

Glazbena večer u posebnom ambijentu

Gradska glazba “Stjepan Radić” Žrnovnica, koja već 115 godina njeguje tradiciju limene glazbe i kulturnog života mjesta, ponovno će biti u središtu proslave jednog od najvažnijih dana za Žrnovnicu. Organizatori najavljuju svečanu i sadržajnu večer koja bi trebala okupiti mještane, njihove goste te posjetitelje iz Splita i okolice.

velika gospa

Poseban ugođaj cijelom događaju daje Antoničin mlin, prostor uz rijeku Žrnovnicu okružen zelenilom, koji se posljednjih godina profilirao kao atraktivna lokacija za ljetna kulturna i zabavna događanja.

Nastupaju domaći glazbenici i gosti

Na koncertu nastupaju:

  • Gradska glazba “Stjepan Radić” Žrnovnica
  • solistice Natalia Diachenko i Marina Fernandez

Gosti programa su:

  • Sunny Family Band
  • Marina Fernandez uz pratnju gitare i klavira
  • DJ Zamba

Organizator ističe da je ulaz slobodan, pa se očekuje velik odaziv publike.

Osiguran besplatan parking

Za posjetitelje je osiguran besplatan i prostran parking na Plasi, s druge strane rijeke, u ulici Put sv. Jure. Nakon parkiranja potrebno je spustiti se pedesetak metara cestom do parkinga restorana Familija, a zatim se stepenicama spustiti do rijeke i prijeći mostić, nakon čega se brzo stiže do Antoničina mlina.

Organizatori ujedno mole sve posjetitelje da koriste upravo tu lokaciju za parkiranje.

 

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