Žrnovnica otvara Dane makedonske kulture: Večer vrhunskog folklora, glazbe i tradicije prvog dana kolovoza

Makedonski kulturni centar Split s ponosom najavljuje manifestaciju "Dani makedonske kulture – ILINDEN 2026.", koja će se održati od 1. do 4. kolovoza 2026. u Žrnovnici, Marini, Splitu i Sinju.

Manifestacija se organizira povodom obilježavanja Ilindena, jednog od najznačajnijih državnih i vjerskih blagdana makedonskog naroda, s ciljem promicanja makedonske kulturne baštine, tradicije i prijateljstva između Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije.

Posebni gosti ovogodišnje manifestacije bit će članovi Kulturno-umjetničkog društva Goce Delčev iz Bitole, koji će publici predstaviti bogatstvo makedonskog folklora, tradicionalne glazbe, pjesme i plesova.

Program nastupa:

1. kolovoza 2026. (subota) u 21:00 sat – Žrnovnica, Bašta

2. kolovoza 2026. u 21:00 sat – Marina, ispred Kule

3. kolovoza 2026. u 21:00 sat – Split, Prokurative

4. kolovoza 2026. u 21:00 sat – Sinj, Trg dr. Franje Tuđmana

- Pozivamo građane, ljubitelje folklora i tradicijske kulture te sve prijatelje makedonske zajednice da nam se pridruže na večerima ispunjenima pjesmom, plesom i zajedništvom.

Ulaz na sve programe je slobodan.

Dobro došli na Dane makedonske kulture – ILINDEN 2026. i zajedno s nama proslavite bogatu kulturnu baštinu makedonskog naroda - pozivaju iz Makedonskog kulturnog centra Split.