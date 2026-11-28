Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je u petak navečer poletio iz Zagreba prema Dubrovniku zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije uspio sletjeti na odredište, već se vratio u Zagreb. Putnici su tek u subotu ujutro stigli u Dubrovnik, nakon što su, prema svjedočanstvu jednog od njih, sedam sati proveli u zagrebačkoj zračnoj luci bez osigurane hrane, pića i smještaja, piše N1.

Let OU664 na relaciji Zagreb – Dubrovnik bio je predviđen za 21:05 sati, no zrakoplov Airbus A220-300 poletio je s pola sata zakašnjenja. Oko 22:10 sati, na području otoka Šipana, putnicima je najavljen početak spuštanja prema dubrovačkoj zračnoj luci.

Ubrzo nakon toga kabinsko osoblje obavijestilo je putnike da zrakoplov zbog olujnog oblaka na pravcu prilaza zračnoj luci nije dobio dozvolu za slijetanje. Nakon kruženja i ponovnog približavanja Dubrovniku od slijetanja se odustalo te se zrakoplov u 23:04 sati vratio u Zagreb.

Putnici tvrde da su noć proveli bez hrane i vode

Prema svjedočanstvu ogorčenog putnika, problemi su se nastavili i nakon povratka u zagrebačku zračnu luku. Putnicima je ponuđen nastavak putovanja jutarnjim ili nekim od kasnijih letova, no navodno im nije osiguran hotelski smještaj, kao ni prijevoz do grada.

Putnik tvrdi da su među onima koji su noć proveli u zračnoj luci bile starije osobe, osobe narušenog zdravstvenog stanja i smanjene pokretljivosti te roditelji s malom djecom.

Posebno je kritizirao postupanje predstavnica zrakoplovne kompanije, koje su, prema njegovim tvrdnjama, odbile dati konkretne odgovore na pitanja o zbrinjavanju putnika. Na daljnje inzistiranje putnika navodno su zaprijetile pozivanjem policije.

Dio putnika pokušavao je odspavati na metalnim klupama u zračnoj luci, a prema njegovu svjedočanstvu, prijevoznik im nije osigurao ni hranu ni vodu. Stanje u terminalu dokumentirao je videosnimkom.

Nakon sedam sati čekanja stigli u Dubrovnik

Putnici su naposljetku u subotu ujutro nastavili putovanje letom u 6:15 sati.

"Organizirali su let u 6:15 s kojim smo upravo sletjeli u Dubrovnik. Sedam sati provedenih na pustom aerodromu bez čaše vode je nezamislivo sramotno!" rekao je putnik za N1.

Otvorio je i pitanje zbog čega zrakoplov nije preusmjeren prema Splitu ili nekoj drugoj bližoj alternativnoj zračnoj luci, umjesto povratka u Zagreb.

Također je izrazio zabrinutost zbog operativne prikladnosti novih zrakoplova Airbus A220 za specifične meteorološke uvjete dubrovačke zračne luke, osobito tijekom razdoblja snažne bure.

Pritom je naglasio da ne tvrdi da je događaj posljedica neiskustva posade, tehničkih karakteristika zrakoplova ili neodgovarajućih sigurnosnih procedura. Njegove sumnje vezane uz postupanje letačke posade zasad nisu neovisno potvrđene.

Od Croatia Airlinesa tražit će očitovanje

Putnik je najavio da će od Uprave Croatia Airlinesa zatražiti detaljno očitovanje o okolnostima odustajanja od slijetanja u Dubrovniku, razlozima povratka u Zagreb te postupanju osoblja i zbrinjavanju putnika.

Istaknuo je da sigurnost putnika mora biti apsolutni prioritet te da nepovoljni meteorološki uvjeti mogu u potpunosti opravdati odustajanje od slijetanja, ali smatra da ne mogu opravdati ostavljanje putnika tijekom noći bez odgovarajuće skrbi.

Najavio je i poduzimanje pravnih i regulatornih koraka radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti, naglasivši da mu primarni cilj nije financijska odšteta, već odgovornost nacionalnog zračnog prijevoznika prema putnicima.

Posebno je upozorio na važnost pouzdane zračne povezanosti Dubrovnika s ostatkom Hrvatske, istaknuvši da ona za stanovnike krajnjeg juga zemlje predstavlja jednu od temeljnih životnih potreba.