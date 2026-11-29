Dok milijuni putnika godišnje koriste usluge Zračne luke Split, znatno manje pozornosti posvećuje se svakodnevnoj logistici potrebnoj za funkcioniranje jednog od najvećih prometnih sustava u Dalmaciji. Jedan od takvih poslova je organizirani dolazak zaposlenika na njihova radna mjesta. Zračna luka Split pokrenula je postupak javne nabave usluge prijevoza djelatnika, procijenjene vrijednosti 450.000 eura bez PDV-a. Usluga se ugovara na razdoblje od 24 mjeseca, a natječaj otkriva i kriterije prema kojima će biti odabran budući prijevoznik.

Za prijevoz zaposlenika 225 tisuća eura godišnje

Rasporedi li se procijenjena vrijednost nabave na predviđeno trajanje ugovora, prosječni godišnji iznos doseže 225.000 eura, odnosno 18.750 eura mjesečno. Riječ je o izračunu na temelju procjene vrijednosti nabave, a ne o unaprijed utvrđenom mjesečnom računu koji će zračna luka plaćati prijevozniku. Konačna cijena usluge ovisit će o ishodu postupka javne nabave i uvjetima sklopljenog ugovora. Zainteresirani ponuditelji dokumentaciju mogu predati do 22. prosinca u 9.30 sati.

Nije važna samo cijena, nego i starost vozila

Pri odabiru ekonomski najpovoljnije ponude cijena će imati udio od 85 posto u ukupnom bodovanju. Preostalih 15 posto odnosit će se na starost vozila kojima će se obavljati prijevoz zaposlenika. Takav način vrednovanja znači da najjeftinija ponuda ne mora nužno biti i najbolje rangirana ako drugi ponuditelj ostvari prednost prema dodatnom kriteriju. Predviđeno je da ugovor traje dvije godine od njegova obostranog potpisivanja.

Kako organizirati dolazak na posao u zračnu luku?

Rad u zračnoj luci specifičan je zbog rasporeda letova, smjenskog rada i velikih sezonskih oscilacija u broju putnika. Pouzdan dolazak zaposlenika na radna mjesta važan je za funkcioniranje brojnih službi koje sudjeluju u prihvatu i otpremi putnika, zrakoplova i prtljage. Istodobno, cestovni pravac između Splita, Kaštela i Trogira tijekom turističke sezone suočava se s velikim prometnim opterećenjima. Iz dostupnog sažetka natječaja nije moguće utvrditi koliko zaposlenika koristi organizirani prijevoz, na kojim relacijama prometuju vozila ni koliko je dnevnih polazaka obuhvaćeno budućim ugovorom.