Na 35. obljetnicu stradanja Škabrnje ratni zapovjednik njezine obrane Marko Miljanić iznio je niz teških optužbi na račun nekadašnjeg vojnog vrha JNA, prozvao hrvatske institucije zbog neprocesuiranja odgovornih za ratne zločine te se oštro osvrnuo na aktualne političke rasprave o domoljublju i ratnim simbolima. Posebno su odjeknule njegove tvrdnje o navodnoj ulozi braće saborskog zastupnika Milorada Pupovca u napadu na Škabrnju.

"Moje su emocije već 35 godina iste. Stalno govorim tko je napravio to u Škabrnji, ali izgleda da nema sluha u vrhu hrvatske države da se procesuira vrh JNA", poručio je Miljanić.

Podsjetio je da je godinama upozoravao na odgovornost Ratka Mladića, a zatim iznio ozbiljne optužbe na račun drugih osoba za koje tvrdi da su sudjelovale u napadu.

"Jedan mi je doveo padobrance iza leđa, drugi vodio tenkovsku kolonu"

"Evo, ja im kažem gdje se nalazi Milan Uzelac, koji vodi ovdje specijalne postrojbe. Ja ću reći gdje je Milorada Pupovca brat. Evo ga, živi u Beogradu, glavni narednik vojske Srbije. On mi je doveo padobrance ovdje, padobransku brigadu, iza leđa. Drugi brat Milorada Pupovca živi ovdje kod Benkovca. Uživa u poljoprivredi. On je vodio tenkovsku kolonu na Škabrnju", ustvrdio je Miljanić.

Riječ je o tvrdnjama ratnog zapovjednika koje u trenutku pripreme ovog teksta nisu neovisno potvrđene.

Miljanić je naglasio da se, prema njegovu viđenju, odgovornost za stradanje Škabrnje mora tražiti u tadašnjem vojnom zapovjednom vrhu.

"Mi sve znamo tko je napao Škabrnju. Nisu nas neka Zorana Banić i neki opančari ovdje pobijedili. Nisu oni vozili avione, rakete i tako dalje. Nas je napala zvijezda petokraka. I pod zvijezdom petokrakom Škabrnja je poklana i pobijena", kazao je.

"Benčićka će mene učiti domoljublju?"

Ratni zapovjednik osvrnuo se i na rasprave o pozdravu kojim su se koristili pripadnici HOS-a, čiju je ulogu u obrani Škabrnje posebno istaknuo.

"Ja danas ne smijem pozdraviti svoje HOS-ovce pozdravom kojim sam ih pozdravljao ovdje, a koji su krvavo branili Škabrnju. Deveta bojna HOS-a krvavo je branila 43 dana Škabrnju u akciji Maslenica", rekao je.

Potom je izravno prozvao političarku Sandru Benčić.

"Ali zato Benčićka i razni Benčići, i ne znam tko, oni će mene učiti domoljublju. Ja ne dozvoljavam nikome u ovoj državi da me uči domoljublju. Mene koji sam izgubio pedeset i nešto hrvatskih sinova, koji sam izgubio i svog oca i svoju braću. Sve sam ovdje izgubio", poručio je emotivno.

"Ovdje je krv tekla u potocima"

Govoreći o ratnim događajima, Miljanić je podsjetio da su žrtve obrane Škabrnje počele padati i prije 18. studenoga 1991. godine.

"Ne može se omalovažavati nevino prolivena krv. Ovdje u Škabrnji krv je tekla u potocima. I nije Škabrnja pala 18. Prije 18. izgubio sam desetine vojnika koji su bili ranjeni, koji su ostali bez svojih života ovdje u Škabrnji", kazao je.

Prema njegovim riječima, u završnom napadu sudjelovalo je između 3500 i 4000 vojnika.

"Zna se koji su bili oficiri koji su vodili napad na Škabrnju. Pa nije to palo s neba", naglasio je.

"U Haagu sam osam puta govorio o Ratku Mladiću"

Miljanić je izrazio i duboko nezadovoljstvo radom međunarodnog pravosuđa.

"Ja sam govorio o Ratku Mladiću 35 godina, a sad svi žale kako nije procesuiran. Pa ja sam u Haagu osam puta govorio o Ratku Mladiću. Bio sam krunski svjedok protiv Miloševića, Martića, Babića, Stanišića i Simatovića. U Haagu osam puta. I sve sam govorio", izjavio je.

Oštro je kritizirao i rad Haškog suda, ocijenivši ga političkim.

"I danas bih prije svog sina krenuo u obranu Hrvatske"

Na kraju je poslao poruku o spremnosti na obranu Hrvatske, unatoč godinama i osobnim gubicima.

"Nitko nas nije želio 1991. godine, a mnogi nas i danas ne žele. Ali za njihovu žalost, mi smo jači od svih njih. I ne daj Bože da opet bude trebalo. Ja, koji imam 75 i pol godina, opet ću prije nego moj sin u obranu hrvatske države", zaključio je Marko Miljanić.