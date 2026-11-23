Što kada se dijete razboli usred radnog dana, a roditelj nema kome prepustiti brigu o njemu? Upravo na taj problem upozorava Udruga LET, koja traži izmjene Zakona o radu kako bi se samohranim roditeljima omogućila veća zaštita na radnom mjestu, predvidivije radno vrijeme i najmanje tri plaćena dana odsutnosti godišnje za hitne situacije s djecom.

Udruga je svoje prijedloge iznijela u sklopu javnog savjetovanja o izmjenama Zakona o radu, ističući da postojeća pravila ne uvažavaju dovoljno svakodnevne izazove roditelja koji sami skrbe o djeci.

Traže najmanje tri plaćena dana za hitne situacije

Jedan od najvažnijih prijedloga odnosi se na pravo samohranih roditelja na najmanje tri plaćena radna dana godišnje u slučaju iznenadne bolesti ili nesreće djeteta.

Posebno je zanimljivo što bi se ti dani mogli koristiti i u satima, ovisno o potrebama roditelja.

„Kad iz škole jave da je dijete bolesno i da netko odmah treba doći po njega, samohrani roditelj često je jedina osoba koja to može učiniti. Zato predlažemo najmanje tri plaćena dana odsutnosti godišnje, uz mogućnost korištenja u satima. Ponekad je nekoliko sati dovoljno da roditelj preuzme dijete i odvede ga liječniku“, rekla je Iva Jovović iz udruge LET.

Poslodavci bi morali unaprijed otkriti raspored rada

Udruga predlaže ukupno četiri izmjene Zakona o radu.

Prva se odnosi na zapošljavanje. Poslodavci bi kandidatima, najkasnije prije razgovora za posao, morali dati osnovne informacije o očekivanom rasporedu rada, uključujući smjene, noćni rad i rad vikendom ako su predviđeni.

Time bi roditelji već prije zaposlenja mogli procijeniti mogu li poslovne obveze uskladiti s brigom o djeci.

Druga izmjena odnosi se na zaštitu privatnosti. Udruga traži da se u Zakonu o radu izričito navedu pitanja o bračnom i obiteljskom statusu, broju djece i organizaciji skrbi kao primjeri nedopuštenih pitanja na razgovorima za posao.

Nema promjene smjene u posljednji trenutak bez pristanka?

Posebna pozornost posvećena je rasporedu rada samohranih roditelja.

Prema prijedlogu udruge LET, poslodavac ne bi mogao samohranom roditelju maloljetnog djeteta promijeniti raspored rada manje od tjedan dana unaprijed bez njegova dobrovoljnog pisanog pristanka, osim u slučaju više sile.

Pisani pristanak bio bi potreban i za određivanje noćnog rada samohranom roditelju djeteta do osam godina.

„Kad poslodavac promijeni smjenu u posljednji trenutak, samohrani roditelj mora u nekoliko sati pronaći nekoga tko će preuzeti dijete iz vrtića ili biti s njim navečer. Zato predlažemo da se promjene rasporeda u zadnji trenutak u pravilu dogovaraju s roditeljem, uz njegov pisani pristanak. Predvidiv raspored daje roditelju vrijeme da organizira skrb, a djetetu sigurnost da zna tko će ga dočekati“, upozorili su iz udruge LET.

Hoće li prijedlozi postati dio Zakona o radu?

Iz udruge ističu kako od 2004. godine kontinuirano pružaju podršku jednoroditeljskim obiteljima, uključujući psihosocijalno i pravno savjetovanje, radionice i grupe podrške.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva smatraju da je nužno prilagoditi radno zakonodavstvo stvarnim potrebama roditelja koji sami odgajaju djecu.

Zato su pozvali Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da njihove prijedloge razmotri prilikom izrade konačnog prijedloga zakona.

Važno je naglasiti da je zasad riječ o prijedlozima, a ne o već usvojenim zakonskim pravima. Hoće li samohrani roditelji dobiti dodatne plaćene dane odsutnosti i veću zaštitu pri određivanju radnog vremena, ovisit će o daljnjem postupku izmjena Zakona o radu.