Prije 17 godina, kada je trening uz pomoć električne stimulacije mišića većini Splićana zvučao gotovo kao znanstvena fantastika, Ivo Bančić odlučio je napraviti iskorak i prvi u Split dovesti AmpliTrain – inovativnu metodu vježbanja poznatiju kao „trening na struju”. U vrijeme kada su klasične teretane bile gotovo sinonim za fitness, Bančić je prepoznao potencijal tehnologije koja je nudila drukčiji pristup aktivaciji mišića i oblikovanju tijela.

Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, trening na struju više nije nepoznanica. Neki ga znaju kao Ivu Struju, drugi možda nikada nisu čuli njegovo ime, ali su gotovo sigurno čuli za trening koji je prvi predstavio Splićanima. Iza njega je 17 godina iskustva, rada s klijentima i praćenja promjena u svijetu fitnessa, ali i jedna posebna obiteljska priča.

S vlasnikom B Gym studija razgovarali smo o njegovim poduzetničkim počecima, razvoju fitness industrije, prednostima i zabludama vezanima uz trening na struju te o tome što je zaista potrebno za postizanje dugoročnih rezultata.

Ivo, zašto struja?

Struja se u medicini koristi godinama, a kada je riječ o primjeni u vježbanju, tada ipak pričamo o nekom novom konceptu gdje, realno, u trening od 20 minuta do pola sata stane cjelokupni trening svih grupa mišića za koji bi vam u klasičnoj teretani trebalo od 2 do 3 sata.

Danas, kada je sve užurbano, imperativ je da u što kraće vrijeme stane što kvalitetniji trening.

Ja sam još na početku imao ideju povezati kardio trening sa stimulacijom, a ta stimulacija nije ništa drugo doli kontrakcija mišića. Tako kod mene vježbači imaju trake za šetanje/trčanje i Power Plate na kojima vježbaju odjeveni u posebnu opremu koja je spojena na struju.

Kontrakcija na traci ljudima ne pada teško kao, na primjer, statično izvođenje vježbi pod opterećenjem strujom jer je u trenutku šetanja na traci ili trčanja mišić već aktivan.

Što misliš o „instant mršavljenju”?

Načini na koje neki ljudi danas dolaze do rezultata imaju razne nuspojave, a ona koja se konkretno podudara s mojom domenom djelovanja je gubitak mišićne mase i obješena koža.

Neminovno je da se to dogodi kada izgubite veliki broj kilograma u kratkom vremenu, a u takvim se slučajevima baš „trening na struju” pokazao kao odlično rješenje.

Elektromišićna stimulacija djeluje i na mišićnu masu i na elastičnost kože, tako da se nuspojave anuliraju vježbanjem te u samo dva puta po pola sata tjedno ti ljudi mogu zadržati elasticitet kože i graditi mišićnu masu uz značajan gubitak kilograma.

Gdje se nalazi B Gym i kolika je gužva, može li se lako do termina?

B Gym se nalazi u velikom, novom prostoru s parkingom na Žnjanu, odmah pokraj teniskih terena, i upravo zbog broja uređaja koje imamo u ponudi, kolika god da je gužva, uvijek ima još jedna traka ili još jedan Power Plate.

Nije „struja” jedino što imaš u ponudi?

Nije, uz struju imamo i magnet „Teslu” te uređaj za limfnu drenažu, prostor za funkcionalni trening u malim grupama i ono što dame najviše vole – solarij.

Ali to nije sve, imaju i tebe… Na glasu si kao strog trener.

Strog s rezultatima. Ljudi kod mene dolaze prvenstveno kako bi izgubili višak kilograma i ja im pomažem doći do tog cilja. Zato je vježbanje bez pridržavanja plana prehrane Sizifov posao i na meni je da im to osvijestim.

U međuvremenu sam se posvetio nutricionizmu i u suradnji sa stručnjacima sastavili smo plan prehrane koji svi „moji” vježbači dobiju na početku, a napredak se prati svakim dolaskom. Tko prati protokol (prehrana + vježba), može biti siguran da će prve rezultate vidjeti jako brzo.

Postoji li neki klijent na kojeg si baš ponosan?

Posebno mi je drag klijent koji je izgubio preko 100 kilograma jer njemu nismo samo pomogli, nego smo mu i spasili život.

Stalno se nešto novo pojavljuje na tržištu, hoćeš li ti uvoditi kakve novitete uskoro?

AmpliTrain kakav je kod nas u B Gymu je, nazovimo ga, začetnik vježbanja na struju, a sve ostalo su pokušaji kopije, bolji ili lošiji. Veselim se skorom odlasku na najveći sajam fitnessa u Njemačkoj pa ćemo vidjeti što ima novoga u svijetu fitnessa i što možemo donijeti doma.

Prije 10 godina si vodio svoje vježbače vikendom na Marjan, radiš li to još uvijek?

Nažalost ne, ali i dalje ih vodim u planine te zajedno idemo, na primjer, na Wings for Life. Tako se družimo i izvan dvorane pa moji ljudi znaju da imaju podršku i kada nisu u B Gymu.

Zašto B Gym nije samo još jedna vrsta treninga u nizu i što ga čini drugačijim od ostalih prostora za vježbanje?

B Gym je obiteljska priča i kad je posao obiteljska priča, tada to nije samo djelatnost orijentirana na postizanje ciljeva, već nasljeđe.

Tako danas sa mnom rade moje obje kćeri, brat, a prije obiteljske tragedije koja nas je zadesila i Luka je bio dio B Gym priče.

Vjerujte mi da je drugačije kada čitava obitelj živi i radi s istim ciljem, a to naši klijenti i prepoznaju i osjete.

Predanost, ljubav, posvećenost i zajedništvo – tako dolazimo do rezultata, kaže nam Ivo Bančić

Želite i sami otkriti zašto Ivu Bančića već godinama zovu Ivo Struja? Posjetite B Gym na Žnjanu, na adresi Tučepska 20, upoznajte tim i saznajte koji je trening najbolji izbor za vas.