Zovko: "EU i Australija trebaju podići partnerstvo na stratešku razinu"

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko predstavila je u Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta nacrt izvješća o budućnosti partnerstva između Europske unije i Australije. U dokumentu se poziva na snažniju sigurnosnu, obrambenu i gospodarsku suradnju te formalno podizanje odnosa na razinu strateškog partnerstva.

Zajednički odgovor na geopolitičke izazove

Zovko, koja je stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za strateške političke odnose s Australijom, u izvješću donosi preporuke za produbljivanje suradnje u području vanjske, sigurnosne i obrambene politike.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje otpornosti, smanjenje strateških ovisnosti, zaštitu međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima te zajednički odgovor na sve složenije geopolitičke izazove u indopacifičkoj regiji.

"U vrijeme kada geopolitičke napetosti nastavljaju rasti, jačanje odnosa s partnerima koji dijele naše vrijednosti više nije pitanje izbora, nego strateške nužnosti. Europska unija i Australija ulaze u novu stratešku fazu svog partnerstva, utemeljenu na zajedničkim vrijednostima, međusobnom povjerenju i zajedničkom interesu za očuvanje stabilnosti i prosperiteta indopacifičke regije", poručila je Zovko.

Fokus na sigurnost, obranu i nove tehnologije

Središnje mjesto u izvješću zauzima suradnja u području sigurnosti i obrane. Zovko je pozdravila uspostavu Partnerstva Europske unije i Australije u području sigurnosti i obrane, koje otvara prostor za intenzivniju suradnju u pomorskoj i kibernetičkoj sigurnosti, borbi protiv hibridnih prijetnji i terorizma te razvoju obrambenih inovacija i kritičnih tehnologija.

U izvješću se prepoznaje i doprinos sigurnosnih formata poput QUAD-a, AUKUS-a i obavještajnog saveza Five Eyes očuvanju stabilnosti u indopacifičkoj regiji.

Istaknuta je i važnost koordinacije Europske unije i Australije u međunarodnim organizacijama, nastavka snažne potpore Ukrajini te bliže suradnje s državama indopacifičke regije. Uz sigurnosnu dimenziju, izvješće snažno podupire zaključivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Australije. Prema navodima iz dokumenta, sporazum bi trebao pridonijeti diversifikaciji trgovine, jačanju otpornosti opskrbnih lanaca i sigurnijoj opskrbi kritičnim sirovinama.

Pozdravljeno je i pridruživanje Australije programu Horizon Europe, čime se otvaraju nove mogućnosti za suradnju u istraživanju, inovacijama i razvoju ključnih tehnologija.

Poziv na redovite sastanke na vrhu

Izvješće poziva na formalno podizanje odnosa Europske unije i Australije na razinu strateškog partnerstva, uz redovite sastanke na vrhu i snažniji parlamentarni dijalog između Europskog parlamenta i australskog parlamenta.

"Moje izvješće donosi jasan plan za daljnju izgradnju ovog snažnog partnerstva kroz produbljivanje suradnje u području sigurnosti i obrane, trgovine, istraživanja, inovacija i kritičnih tehnologija. Naše partnerstvo više se ne temelji samo na onome što smo zajedno postigli, već i na tome kako ćemo zajedno odgovoriti na izazove budućnosti", zaključila je Zovko.