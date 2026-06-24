Zoričić nahvalio Matijevića: "Stvarno mi je užitak raditi s Davorom"

Jutros je u Banovini održana konferencija za medije na kojoj su Davor Matijević i Ante Zoričić predstavili dosadašnje korake i planove vezane uz budućnost Hotela Zagreb. Cilj je da se ovaj kompleks, nakon gotovo 40 godina čekanja, prenamijeni u dom za starije osobe, a preduvjet za to je darovnica Vlade Republike Hrvatske Gradu Splitu.

Davor Matijević, voditelj projekta, bivši SDP-ovac i sada nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, poručio je da se do kraja 2026. godine planira ispuniti sve uvjete za darovnicu. Ante Zoričić, koji mu je pomoćnik u ovom projektu, a koji je u ranijem mandatu bio gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, govorio je o daljnjoj proceduri i mogućoj realizaciji tijekom 2027. godine.

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Zoričić pohvalio Matijevića

Govoreći o projektu, Ante Zoričić naglasio je da Hotel Zagreb može postati dom za starije osobe te da postoji mogućnost nadogradnje od 10 posto, što bi značilo oko 2.200 dodatnih kvadrata prostora.

Pritom je posebno pohvalio Davora Matijevića, voditelja projekta.

"Ponosan sam što sam dio ovoga. Davor Matijević se kao voditelj cijelog projekta pokazao izuzetnim. Stvarno mi je užitak raditi s Davorom, koji sve ovo vodi. Zaista mu čestitam na svemu", kazao je Zoričić.

Matijević odgovorio stranci Centar

Matijević se osvrnuo i na kritike koje dolaze iz stranke Centar, poručivši da se ne želi previše baviti njihovim primjedbama.

"Stranka Centar niti jedan projekt nije završila do kraja, pa razumijem njihov strah. Ne želim se osvrtati na njih. Oni su rekli da bi njima za ovo trebalo barem jedno desetljeće. Nismo išli u ovaj projekt da nam bude alibi, niti smo išli s figom u džepu. Priče da sobe nisu adekvatne ne drže vodu", rekao je Matijević.

Dodao je da je u ovoj fazi najvažnije doći do građevinske dozvole, nakon čega, kako tvrdi, projekt više ne bi trebao stati.

"Imamo projekciju do 2027. godine i na to sada možemo računati. Dalje od toga zasad ne možemo znati, ali najvažnije nam je riješiti građevinsku dozvolu. Nakon toga ćemo govoriti o daljnjim planovima. Međutim, kada bude izdana građevinska dozvola, projekt ide nezaustavljivo do kraja", poručio je Matijević.