Zoran Simović o smrti Ivana Gudelja: „Potresla me njegova smrt, bio je veliki igrač i čovjek“

Mnogi tuguju za Ivanom Gudeljom, ponajviše mjegovi suograči iz velikih Hajdukovih osamdesetih. Nazvali smo Zorana Simovića, jednog od najboljih golmana Hajduka svih vremena.

“Potresla me Ivanova smrt, bio je to veliki igrač i čovjek. Ono 1984. kad smo došli do polufinala Kupa UEFA, Ivan je imao ponude brojnih europskih velikana. Bio je igrač ispred svog vremena, bolest je prekinula tu karijeru kada je mogao dati još puno Hajduku i nogometu.”

A bili ste tada najčvršća obrana u Europi, Simović, Cukrov, Miiljuš, Gudelj, Josip Čop, Rožić, gotovo da ste “zaključali” vrata bijelih?

“Ma bili smo strašna momčad, a Gudelj je mogao i naprijed i nazad , nosio nas je…

Puno mi je žao utučen sam."