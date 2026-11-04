Zoran Milanović već 83 dana ne odgovara na pitanja novinara

Na izravna pitanja oko ilegalnog otpada u Gospiću, ali i niz drugih aktualnih tema, predsjednik Zoran Milanović već dugo ne odgovara. Predsjednik pred novinare ne staje, a za svoje poruke i dalje radije bira govornicu, protokolarne događaje, kao što je to bilo danas na obljetnici Pravnog fakulteta, piše Dnevnik.hr.

Bivši studenti prava na okupu. Susret je bio srdačan. A onda se, pravno gledajući, dogodio manji lapsus. U pozdravnom govoru su ministra Damira Habijana prozvali kao izaslanika predsjednika Milanovića.

"Nadam se da predsjednik nema ništa protiv ove uvodne najave", našalio se ministar. "Ja nemam, nekako ćemo prijeći preko toga, sve okej!"

Ne odstupa ni milimetra šef države. Osim, prigodno, i s govornice.

"E sad zašto se jedan dio nas đilitnuo, doći ću na tu riječ i njene korijene - u politiku, to je više pitanje kliničke psihologije i njene znanosti", rekao je Milanović.

Poseže za turcizmima, ali ne progovara. Pred televizijske kamere zadnji je put stao nakon velikog omiškog požara. Od tada su prošla čak 83 dana.

Nakon što je buknula afera s ilegalnim otpadom u Gospiću, tražio je sazivanje izvanredne sjednice Sabora. A o problemu i sanaciji progovara - opet s govornice.

"I zato je ovaj incident o kojem cijela Hrvatska s razlogom priča i djelomično se trese i zatresla se o tovarenju otpada u Gospiću koje je trajalo ohoho - loša priča, jer bilo bi bolje da se to nije dogodio", komentirao je još 23. listopada.

Dogodio se i Split! No, Milanović ne istupa nakon nedavnih antisemitskih poruka skupine Torcidaša. Osuda stiže s Pantovčaka - pisanim putem.

Predsjednik obilazi lijepu našu, odlazi na obljetnice, druži se s građanima, organizira različite prijeme u svom uredu. Ali na direktna novinarska pitanja - već dugo ne odgovara.

Javno ne komentira ni velike promjene u susjednoj Srbiji, čak ni Trumpov poraz i rezultate američkih međuizbora.

U tišini prolaze i druge osjetljive i aktualne političke teme. Stišala se nekad žestoka svađa i polemika s premijerom. Tko zna što se kuha iza svega - možda u njihovim odnosima pušu topliji politički vjetrovi.