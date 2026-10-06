Zoran Jurišić predstavlja novi roman "Lovci na oluje" u Žrnovnici

Zoran Jurišić, široj publici poznat kao pjesnik, ovog će četvrtka predstaviti svoje novo djelo. "Lovci na oluje" roman je koji se oslanja na ilirsku i ranokršćansku tradiciju.

Donosi sliku naselja, stanovnika i običajnog života na prostoru oko brda Perun, danas poznatom kao Poljička planina.

Promocija ovog djela održat će se u prostorima knjižnice u Žrnovnici, u četvrtak, 8. rujna, u 18 sati.

"Udruga Žrvanj organizira promociju mog povijesnog romana 'Lovci na oluje'. O samom djelu govorit će Darija Bujas Kovačić, Rade Popadić te moja malenkost", kazao je Jurišić.

Zoran Jurišić rođen je 1961. godine u Imotskom, a diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu. Dosad je objavio nekoliko djela: "Lađa bez kormilara" (2000.), "Nebo je moja domovina" (2004.), "Sijač na poljima snova" (2005.), "Pjesni od suza skovane" (2010.) i "Zabrane pjesme" (2013.).