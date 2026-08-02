Zoran Jurišić osvojio plaketu "OLUJA". Njegov sonetni vijenac proglašen najboljim među više od 100 pjesama

Na 17. Večerima domoljubnog stiha, održanima sinoć u Zeljevićima, prestižna plaketa "OLUJA" dodijeljena je pjesnikuza sonetni vijenac Sveta zemlja Hrvatska.

Stručno povjerenstvo njegov je rad izabralo kao najbolji među više od 100 pristiglih pjesama, koje su na natječaj poslala 43 pjesnika iz Hrvatske i inozemstva. Time je Jurišićev sonetni vijenac osvojio najveće priznanje ovogodišnje manifestacije, koja već sedamnaestu godinu njeguje domoljubno pjesništvo i čuva uspomenu na hrvatske branitelje te vrijednosti Domovinskog rata.

Plaketu "OLUJA" laureatu je uručio umirovljeni admiral Ante Urlić, dok je program vodio i moderirao pukovnik Mate Buljubašić.

Večeri domoljubnog stiha okupljaju pjesnike i ljubitelje pisane riječi iz svih krajeva Hrvatske, a tijekom godina izrasle su u jedno od prepoznatljivijih književnih događanja posvećenih domoljubnoj poeziji. Manifestacija promiče stvaralaštvo nadahnuto ljubavlju prema domovini, hrvatskoj povijesti i identitetu, a svake godine privlači velik broj autora i posjetitelja.

Ovogodišnje priznanje Zoranu Jurišiću još je jedna potvrda njegova dugogodišnjeg književnog rada, osobito na području domoljubne lirike, kojom je i ranije sudjelovao na brojnim književnim susretima i manifestacijama posvećenima hrvatskoj baštini.