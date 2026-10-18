ŽOK Ribola Kaštela uvjerljiva u Rijeci: Nova tri boda za Kaštelanke!

Odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela nastavile su s odličnim nastupima u Superligi. U susretu 3. kola, odigranom u Sportskoj dvorani Mladosti na Trsatu, Kaštelanke su svladale domaći HAOK Rijeka rezultatom 3:0 (25:17, 25:9, 25:23) i zasluženo osvojile nova tri prvenstvena boda.

Od samog početka susreta gošće su pokazale ozbiljnost, koncentraciju i kvalitetu igre. Prvi set kontrolirale su od početka do kraja i osvojile ga rezultatom 25:17, dok su u drugom dodatno podignule razinu igre, osobito u obrani i tranziciji, te uvjerljivo slavile s 25:9.

Treći set donio je znatno više neizvjesnosti. Riječanke su podignule razinu igre i većim dijelom seta održavale prednost od dva do tri poena. Ipak, Kaštelanke su u odlučujućim trenucima pokazale stabilnost, zajedništvo i natjecateljsku zrelost. Serijom osvojenih poena preokrenule su rezultat i zaključile susret pobjedom 25:23.

Zadovoljstvo prikazanom igrom nije skrivao trener ŽOK Ribola Kaštela Igor Arbutina:

"Prije svega, čestitam djevojkama na pristupu i maksimalnoj pobjedi od 3:0. Od početka utakmice bili smo koncentrirani i odlično kontrolirali prvi set. U drugom smo podignuli razinu igre, posebno u polju i tranziciji, što nam je omogućilo uvjerljivu dominaciju. Znali smo da nakon tako lako osvojenog seta može doći do pada koncentracije i reakcije protivnika, što se u trećem setu i dogodilo. Rijeka je zaigrala kvalitetnije, a mi smo se veći dio seta nalazili u rezultatskom zaostatku. Međutim, djevojke su ostale mirne, bez nervoze, strpljivo čekale svoju priliku i u završnici serijom poena preokrenule rezultat u svoju korist.

Posebno me veseli povratak Rijeke u Superligu jer je riječ o klubu velike odbojkaške tradicije. Njihovu ekipu predvode iskusne Hana Čutura i Sanja Popović i vjerujem da će tijekom prvenstva igrati sve kvalitetnije. Upravo zato ova pobjeda za nas ima dodatnu vrijednost. Zadovoljan sam jer smo pokazali napredak u odnosu na domaću utakmicu protiv Osijeka. Nadam se da će nas zdravlje poslužiti i da ćemo nastaviti u ovom ritmu", izjavio je Arbutina.

Zadovoljstvo vrijednom gostujućom pobjedom izrazila je i kapetanica ŽOK Ribola Kaštela Dora Matas:

"Iz Rijeke se vraćamo u Kaštela s tri velika i vrijedna boda. Odlično smo otvorile utakmicu i prva dva seta odigrale na vrlo visokoj razini. Nakon uvjerljivo osvojenog drugog seta došlo je do manjeg pada koncentracije, što je domaća ekipa iskoristila i pružila nam znatno jači otpor. Ipak, najvažnije je da smo i u tim trenucima ostale zajedno kao ekipa, vjerovale jedna drugoj i slijedile upute trenera. U završnici smo pokazale karakter, preokrenule rezultat i zasluženo slavile.

Ova pobjeda dodatni nam je poticaj, ali već od sutra okrećemo se pripremama za novu prvenstvenu utakmicu u kojoj nam u goste dolazi ŽOK Dubrovnik. Nadamo se da ćemo i pred našim navijačima nastaviti s jednako kvalitetnom, discipliniranom i borbenom igrom te potvrditi dobar ritam s početka prvenstva", poručila je kapetanica Dora Matas.

Pobjedom u Rijeci odbojkašice Ribola Kaštela još su jednom potvrdile kvalitetu, stabilnost i zajedništvo te s dodatnim samopouzdanjem nastavljaju natjecanje u Superligi.

Treće kolo Superlige – žene

HAOK Rijeka – ŽOK Ribola Kaštela 0:3

(17:25, 9:25, 23:25)

Sportska dvorana Mladosti, Rijeka.