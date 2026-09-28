ŽNK HAJDUK - ŽNK SPLIT 7-0: Bijele "pomele" gradske rivalke

Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 16:30 na Poljudu igrale utakmicu 6. kola Prve hrvatske nogometne lige žena protiv gradski rivalki Splita, a slavile su Bijele rezultatom 7:0.

Hajdučice su povele u 18. minuti kada je Čanjevac poslala odličnu loptu u kazneni prostor, a Vlastelica je glavom poslala u mrežu za 1:0. Samo četiri minute kasnije Čanjevac je uputila prizemni udarac s 20-ak metara pogodivši donji lijevi kut za 2:0. U 40. minuti je Živković izvela korner s desne strane, gošće su odbile ponovon do Živković koja je ubacila lijevom, a Brnić s pet metara glavom pogodila desni kut. U 44. je minuti Živković upisala novu asistenciju nakon što je primila loptu u šesnaestercu i dodala nečuvanoj Vlastelici koja je iskosa pogodila suprotni kut za 4:0 na poluvremenu.

U 48. su minuti Bijele povećale prednost: Bakalar je ubacila s desne strane, a Kožul je skrenula loptu u vlastitu mrežu. Pola sata čekalo se na novi pogodak koji je zabila Donkić. Nakon što je Dulčić ušla u šesnaesterac, pronašla je Doknić koja je s 11 metara pogodila donji lijevi kut. Konačnih 7:0 postavila je Vlajčević udarcem s 10 metara nakon ubačaj Bakalar za konačnih i visokih 7:0.

Bijele će u idućem susretu igrati protiv Marsonije u osmini finala Kupa, a u prvenstvu im slijedi gostovanje kod Dinama u Zagrebu.