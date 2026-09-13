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ŽNK HAJDUK - ŽNK GORICA 6-1 Bijele deklasirale Goricu na Poljudu

Bijele će u idućem kolu igrati kod Donata u gostima
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Nogometašice Hajduka danas su s početkom od 11 sati igrale utakmicu 4. kola SuperSport HNLŽ-a protiv Gorice na Poljudu, a slavile su Bijele rezultatom 6:1.

Bijele su povele u 15. minuti golom Bakalar s bijele točke, a tri je minute potom Kukavica zabila za 2:0. U 21. je minuti Bočkaj zabila autogol, a jedini je pogodak na susretu za Goricu u 1. minuti sudačke nadoknade postigla Šćukanec-Hopisnki.

U drugom je dijelu u 66. minuti Bošnjak, koja je zamijenila Bakalar devet minuta ranije, zabila za 4:1, a Vlastelica je u 73. minuti zabila peti pogodak. Konačnih 6:1 postavila je Marković u 87. minuti.

Bijele će u idućem kolu igrati kod Donata u gostima.

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