ŽNJAN ZAPLESAO U RITMU DJECE: Nedjeljno jutro proteklo u znaku dječjeg osmjeha, plesa i pjesme

Proslava prvog dana ljeta i prvog rođendana Žnjanskog platoa, započeo je u ranim jutarnjim satima nastupima dječjih plesnih skupina. Ni visoke temperature nisu spriječile brojne mališane da na velikoj pozornici u Amfiteatru, pod budnim okom svojih trenera i roditelja, pokažu plesne točke na kojima su radili tijekom cijele godine. Prije ljetne stanke, bila je to savršena prilika da se još jednom popnu na pozornicu i zaraze sve okupljene smijehom i veseljem.

Tik do njih, ispod nadstrešnice kraj Amfiteatra odvijala se jedna drugačija priča. Interaktivne Baby radionice, ponovno su u hladu okupile veliki broj roditelja i mališana, koji su rado sudjelovali u svim programima. I jedne i druge, oduševila je predstava „Morske avanture škampića Đure“ koju je nakon svih aktivnosti izveo teatar Tirena.

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Kako je sve skupa izgledalo pogledajte u fotogaleriji.

Nakon jutarnjih aktivnosti za najmlađe, sve je spremno za veliko finale trodnevne proslave rođendana i dočeka ljeta. Organizatori još jednom apeliraju na sve posjetitelje, da ne koriste travnate površine za hodanje ili sjedenje, već isključivo uređene šetnice. Također, preporučuju dolazak na Žnjan autobusima Prometa Split na pojačanim linijama 13 i 15 koji imaju osigurane i kasnovečernje polaske.

Popodnevni Sunset groove kreće od 18:00 sati uz DJ Narbu na Trgu 14 palmi i DJ Black Sharka na Trgu kulture. U 19:30 u Amfiteatru nastupa Ružica Čović & bend, a u 20:00 sati kreće tradicionalni splitski spektakl, članovi FA Jedinstvo proći će šetnicom i izvesti „Šotobraco Žnjanom“. Točno u 21:00 sat slijedi koncert regionalne senzacije Adija Šoše, nakon kojeg će rođendanski vikend zatvoriti DJ Giovanni & Zvone Fire.

Vidimo se večeras na Žnjanu!