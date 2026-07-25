Žnjan pun kupača: Sunce izmamilo Splićane i turiste na plažu

Popularna splitska plaža Žnjan i danas je privukla velik broj građana i turista koji su sunčani ljetni dan odlučili provesti uz more. Iako je temperatura zraka iznosila ugodnih 26 Celzijevih stupnjeva, brojni posjetitelji potražili su osvježenje u moru, čija je temperatura u Splitu izmjerena na 24,5 stupnjeva.

Plaža ispunjena ručnicima, suncobranima i kupačima

Kako se može vidjeti na fotografijama, plaža je bila ispunjena ručnicima, ležaljkama, suncobranima i opremom za more. Dok su se jedni dodatno sunčali, drugi su se kupali ili uživali u druženju i brojnim sadržajima na novouređenom Žnjanu.

Ugodne vremenske prilike tako su mnoge izmamile iz kuća, a među posjetiteljima je bilo ljudi svih generacija, od obitelji s djecom do mladih i turista.

Žnjan ponovno među najpopularnijim mjestima u gradu

Žnjan se još jednom pokazao kao jedno od najpopularnijih splitskih mjesta za bijeg od ljetnih vrućina, kupanje, sunčanje i zabavu. Sudeći prema prizorima s plaže, brojni kupači iskoristili su gotovo idealne uvjete za boravak na otvorenom.