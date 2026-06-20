Žnjan preplavili mali i veliki rekreativci: Sportsko jutro bilo je uvod u večernji spektakl uz Kuzmu & Shaku Zulu

Žnjanska šetnica jutros je izgledala kao veliki sportsko-zabavni poligon. Brojni mališani, roditelji i rekreativci uživali su u bogatom programu kojim je započelo subotnje slavlje povodom prvog rođendana Žnjanskog platoa i službenog otvorenja ljetne sezone u Splitu.

Žnjan kao najsportskije mjesto u gradu

Od ranih jutarnjih sati Žnjan je bio ispunjen sportom, igrom i kreativnim radionicama. Maleni roleri, natjecatelji na sportskom poligonu Dišpet, roditelji na jutarnjoj tjelovježbi te najmlađi sudionici Baby beach partija stvorili su pravu obiteljsku atmosferu na jednoj od najatraktivnijih splitskih lokacija.

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Veliki interes privukle su i kreativne radionice na kojima su nastajali maštoviti LEGO trajekti i 3D ljetne kreacije, dok su sportski tereni bili puni mladih koji su se okušali u različitim aktivnostima.

Žnjanski plato tako je već u jutarnjim satima potvrdio kako je ove subote jedno od najživljih i najsportskijih mjesta u gradu.

Poslijepodne donosi glazbeno-zabavni program

Nakon rekreativnog jutra, Žnjan se priprema za bogat poslijepodnevni i večernji program. Od 17 sati na Topografskom trgu posjetitelje očekuje Split Style by MoSt.

Glazbeno zagrijavanje počinje od 18 sati na dvije lokacije. Na Trgu 14 palmi nastupa DJ Black Shark, dok će atmosferu na Trgu kulture podizati DJ Wekingz.

Program u Amfiteatru počinje u 19:30 nastupom DJ Cliffa Van Delorta & Violin, što će biti uvertira u koncert večeri.

Kuzma & Shaka Zulu stižu na pozornicu u 21 sat

Vrhunac večeri bit će nastup legendarnog splitskog dvojca Kuzma & Shaka Zulu, koji na pozornicu stižu u 21 sat. Nakon njih, zabava se nastavlja do kasno u noć uz DJ Bugrea.

Organizatori očekuju velik broj posjetitelja te mole sve građane da se pridržavaju uputa o čuvanju zelenih i travnatih površina na platou.

Pojačane autobusne linije prema Žnjanu

Posjetiteljima se preporučuje korištenje pojačanih autobusnih linija Prometa Split, linija 13 i 15.

Linija broj 13

Spinut – Duilovo: 18:30, 18:50, 20:30, 21:30, 22:30, 00:00

Duilovo – Spinut: 19:30, 19:50, 21:30, 22:30, 00:25, 00:55

Linija broj 15

Duilovo – Trajektna luka – Duilovo: 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:30, 21:50, 23:30, 23:50

Duilovo – Trajektna luka: 00:30, 01:00

Donosimo atmosferu s jutarnjeg programa

U iščekivanju poslijepodnevnog i večernjeg dijela programa, donosimo galeriju s jutrošnje sportsko-obiteljske atmosfere na Žnjanu koju su zabilježile naše kamere.