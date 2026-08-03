"Žnjan je rasulo": Splićanin pokrenuo žestoku raspravu, mnogi mu poručili da pretjeruje

Obnovljeni Žnjan i dalje je jedna od glavnih tema među Splićanima. Dok ga jedni smatraju velikim iskorakom i jednim od najljepših javnih prostora u gradu, drugi upozoravaju da projekt još uvijek ima niz nedostataka.

Nova rasprava razvila se na Redditu nakon što je jedan korisnik objavio kritiku najpoznatije splitske plaže pod naslovom "Žnjan je rasulo".

"Nema parkinga, nema hlada..."

Autor objave napisao je kako je posljednjih nekoliko dana oko 18 sati dolazio na Žnjan okupati se, ali je svaki put ostao razočaran.

Kao glavne zamjerke naveo je nedostatak parkirališnih mjesta, premalo hlada, neobičnu lokaciju dječjeg igrališta na krovu garaže te smatra da bi plaže trebalo dodatno nasuti šljunkom.

– Zadnjih par dana oko 18 sati odem do Žnjana baciti se u more i ovo je rasulo – napisao je, zaključivši:

"Uglavnom, moj kratki rant, užas mi je."

"Kako ti ideš, tako idu i svi ostali"

Njegovo mišljenje nije naišlo na veliko odobravanje. Većina komentatora smatra da su kritike pretjerane.

– Zamisli, ideš na najpoznatiju plažu u Splitu i nema parkinga? Kako ti ideš, tako idu i svi ostali. Dođi malo kasnije pa ćeš naći mjesto. Igrališta se koriste, reflektori rade navečer, a u 18 sati sunce ionako već pada – napisao je jedan korisnik.

Drugi su podsjetili da mnogi uopće ne znaju kako ispod Žnjana postoji velika podzemna garaža.

– Osamdeset posto ljudi koji dolaze na Žnjan nema pojma da postoji garaža s oko tisuću parkirnih mjesta – istaknuo je jedan komentator.

"Da bar u Zadru imamo nešto slično"

U raspravu su se uključili i korisnici iz drugih gradova, koji obnovljeni Žnjan vide kao veliki iskorak.

– Meni je kao Zadraninu Žnjan teška bombetina, i za kupanje i za trčanje. Da bar u nas postoji nešto slično – napisao je jedan od njih.

Slično razmišlja i jedan Splićanin.

– Kad čujem da ljudi govore kako je prije bilo bolje i da je sada sve beton, stvarno se čudim. Kupam se gotovo svaki dan, parking uvijek pronađem, a do Žnjana vozi i autobus – poručio je.

Oko jedne stvari ipak se slažu

I oni koji hvale obnovu priznaju da jedan problem još uvijek postoji – nedostatak hlada.

– Užegla betonjara. Nemam gušt šetati dok ne dođe kasnija jesen jer je sve usijano – napisao je jedan korisnik.

Drugi mu je odgovorio kako će se taj problem s vremenom ublažiti.

– Stabla su posađena, ali su još mala. Posađena su najveća koja su se mogla nabaviti. Ne možeš ubrzati njihov rast. Nadstrešnica ima, a dodatno nasipanje plaže napravilo bi više štete nego koristi – napisao je.

Još jedan korisnik podijelio je pozitivno iskustvo s početka srpnja.

– Došao sam oko jedan popodne i parkinga je bilo koliko hoćeš. Sve izgleda odlično i baš nam je bilo super. Volio bih samo da ima još nekoliko povoljnijih mjesta za nešto pojesti. Sto puta bolje od oronulih Bačvica i Ovčica. Ma Split je top, samo vi Splićani ne znate što imate – zaključio je.