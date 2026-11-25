Katolička Crkva danas, 25. studenoga, obilježava spomendan svete Katarine Aleksandrijske, jedne od najpoznatijih ranokršćanskih mučenica. U hrvatskoj narodnoj tradiciji njezin se dan smatra početkom zimskog razdoblja i priprema za Božić, a uz njega se vežu brojne poslovice, vjerovanja i običaji koji su se prenosili s generacije na generaciju.

„Sveta Kata, snijeg na vrata” poznata je narodna izreka koje se mnogi prisjete upravo 25. studenoga. Danas svoje imendane slave Katarine, Kate, Katice, Katje, Kaje, Katerine i brojne druge nositeljice izvedenica imena ove svetice.

Osim što zauzima posebno mjesto u kršćanskoj tradiciji, sveta Katarina Aleksandrijska ostavila je dubok trag u hrvatskoj kulturnoj baštini. Njezin spomendan nekoć je bio važna prekretnica u svakodnevnom životu, označavajući završetak jesenskih poslova i početak priprema za najhladnije doba godine.

Zašto se kaže „Sveta Kata, snijeg na vrata”?

U vrijeme kada su ljudi svoj život uvelike usklađivali s prirodnim ciklusima, blagdani i spomendani svetaca služili su kao svojevrsni kalendar prema kojem su se planirali poljoprivredni poslovi i pripreme za promjenu godišnjih doba.

Tako se blagdan svete Katarine smatrao neslužbenim početkom zime. Do toga dana trebalo je završiti veće poslove na otvorenom i pripremiti se za dolazak hladnoće.

Ipak, poznatu izreku ne treba shvaćati doslovno. Kako je svojevremeno pojasnio HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, riječ je o pučkom meteorološkom opažanju koje upućuje na veću učestalost prodora hladnog zraka krajem studenoga, a ne o pravilu prema kojem bi snijeg morao pasti upravo na blagdan svete Katarine.

U Dalmaciji se često može čuti i dijalektalna inačica „Sveta Kata, snig na vrata”, ali i druge izreke koje podsjećaju na približavanje Božića:

„Sveta Kata kokošica, misec dana do Božića.”

„Sveta Kata van, do Božića misec dan.”

„Sveta Katarina, pire zatira.”

Posljednja izreka posebno je zanimljiva jer je povezana s nekadašnjim običajima održavanja vjenčanja uoči došašća.

Na svetu Katu nekoć su se održavale brojne svadbe

Prema podacima Muzeja grada Koprivnice, spomendan svete Katarine u prošlosti se smatrao posljednjom prilikom za održavanje svadbenih svečanosti prije adventskog razdoblja, tijekom kojeg se tradicionalno nisu priređivala velika veselja.

Zbog toga su se u pojedinim hrvatskim krajevima upravo na taj dan održavala brojna vjenčanja.

Zabilježeno je da se sredinom prošlog stoljeća u Novigradu Podravskom znalo istoga dana vjenčati više od deset parova, i to na zajedničkom vjenčanju.

Uoči došašća započinjale su i pripreme za Božić, pjevale su se božićne pjesme, pripremala se hrana i okupljalo se u obiteljskim domovima.

Tko je bila sveta Katarina Aleksandrijska?

Prema kršćanskoj predaji, Katarina je živjela na prijelazu iz trećeg u četvrto stoljeće u egipatskoj Aleksandriji. Potjecala je iz ugledne obitelji, bila je iznimno obrazovana i već je u mladosti prihvatila kršćanstvo.

U vrijeme progona kršćana otvoreno se suprotstavila rimskoj vlasti, odbijajući odreći se svoje vjere.

Jedna od najpoznatijih legendi govori da je rimski car pred Katarinu doveo pedeset filozofa kako bi je uvjerili da napusti kršćanstvo. Međutim, dogodilo se upravo suprotno – Katarina ih je svojim znanjem, argumentima i uvjerljivošću pridobila za kršćansku vjeru.

Prema predaji, nakon toga bila je zatočena i mučena, ali je unatoč patnjama ostala vjerna svojim uvjerenjima.

Osuđena je na smrt na kotaču s oštricama, no sprava je, prema legendi, čudesno uništena. Naposljetku je pogubljena odrubljivanjem glave.

Upravo je zato kotač postao jedan od njezinih najprepoznatljivijih simbola u sakralnoj umjetnosti.

Zaštitnica djevojaka, učenika, studenata i brojnih zanimanja

Sveta Katarina tijekom stoljeća postala je simbol hrabrosti, mudrosti, čistoće i ustrajnosti u vjeri.

Zbog predaje o njezinoj iznimnoj učenosti i raspravi s filozofima, štuje se kao zaštitnica učenika, studenata, učitelja, filozofa, teologa i govornika.

Smatra se i zaštitnicom djevojaka, djevica i umirućih, ali i brojnih obrtnika čiji je posao povezan s kotačem, poput mlinara, kolara i lončara.

Pripada skupini četrnaest svetih pomoćnika, kojima su se vjernici osobito utjecali u trenucima bolesti, životnih poteškoća i različitih nevolja.

Povijest i legenda isprepliću se stoljećima

Iako je sveta Katarina bila jedna od najštovanijih svetica srednjovjekovne Europe, o njezinu životu nema pouzdanih suvremenih povijesnih zapisa.

Znanstvena literatura upozorava da njezino povijesno postojanje nije potvrđeno, dok su zapisi o njezinu mučeništvu nastali znatno kasnije od vremena u kojem je prema predaji živjela.

Unatoč tome, njezino se štovanje tijekom srednjeg vijeka proširilo diljem Europe, nadahnjujući brojne umjetnike, književnike i vjernike.

Zbog nedostatka pouzdanih povijesnih podataka njezin je spomendan 1969. godine uklonjen iz Općega rimskog kalendara. Godine 2002., za pontifikata pape Ivana Pavla II., ponovno je uvršten kao neobvezatni spomendan.

Na Sinaju se nalazi jedan od najstarijih samostana na svijetu

Jedna od najzanimljivijih priča povezanih sa svetom Katarinom vodi nas do egipatskog poluotoka Sinaja.

Prema kršćanskoj legendi, nakon njezina mučeništva anđeli su prenijeli njezino tijelo na Sinaj, gdje su ga stoljećima poslije pronašli redovnici.

Ondje se danas nalazi znameniti pravoslavni samostan svete Katarine, izgrađen u šestom stoljeću po nalogu bizantskog cara Justinijana I., između 548. i 565. godine.

Samostan nije izvorno nosio Katarinino ime, nego ga je dobio naknadno, razvojem njezina štovanja.

Prema UNESCO-u, riječ je o najstarijem kršćanskom samostanu koji je od osnutka do danas zadržao svoju prvotnu funkciju. Na UNESCO-ov Popis svjetske baštine uvršten je 2002. godine, a posebno je poznat po vrijednim ikonama, bizantskoj arhitekturi i iznimnoj zbirci starih rukopisa.

Od svete Kate do Božića još je mjesec dana

Iako se danas mnogi svete Kate prisjećaju ponajprije zbog poznate izreke o snijegu, njezin spomendan nekoć je imao mnogo šire značenje.

Označavao je početak intenzivnijih priprema za Božić, završetak brojnih jesenskih poslova i ulazak u mirnije razdoblje godine, obilježeno obiteljskim okupljanjima i duhovnom pripravom.

Prema liturgijskom kalendaru, ovogodišnje došašće službeno počinje u nedjelju, 29. studenoga 2026., kada će se na adventskim vijencima upaliti prva svijeća.

Hoće li nam sveta Kata donijeti snijeg ili ne, ostaje pitanje vremenskih prilika, no jedno je sigurno – do Božića nas dijeli još točno mjesec dana.

Svim Katarinama, Katama, Katicama i ostalim nositeljicama izvedenica imena svete Katarine želimo sretan imendan!