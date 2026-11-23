Jedriličari s krajnjeg juga Hrvatske ostvarili su izniman uspjeh na Prvenstvu Hrvatske za radio-upravljane jedrilice klase Dragon Force 65 (DF65), koje je ovog vikenda, 21. i 22. studenoga 2026., održano u sportskoj lučici Strožanac u organizaciji Jedriličarskog kluba Strožanac.

Predstavnici JK Orsan i JK Cavtat dominirali su regatnim poljem i osvojili sva tri odličja u seniorskoj konkurenciji.

U konkurenciji od 24 seniora, nakon odjedrenih deset plovova (uz dva odbacivanja), naslov prvaka Hrvatske osvojio je Edi Bobić iz dubrovačkog JK Orsan., koji je na prošlom prvenstvu bio doprvak. Drugo i treće mjesto pripalo je jedriličarima iz JK Cavtat – srebrnu medalju osvojio je Antonio Đuratović, dok je bronca pripala Matu Lončaru. Četvrto mjesto zauzeo je Zoran Đuratović (JK Cavtat), a peti je bio Alec Cvinar (JK Orsan).

Iza njih, od šestog do osmog mjesta, poredali su se Damir Glišović, Maroje Kurajica i Marko Falconi, svi redom iz JK Orsan, čime su klubovi s dubrovačkog područja zauzeli prvih osam pozicija u ukupnom poretku. Jedina ženska predstavnica iz Dubrovnika, Andrea Antunović (JK Orsan), natjecanje je završila na odličnom dvanaestom mjestu u ukupnoj konkurenciji.

Prvenstvo se održalo u sklopu manifestacije „Mjesec jedrenja u Podstrani“, a atraktivno regatno polje neposredno uz obalu lučice Strožanac privuklo je brojne gledatelje koji su iz blizine mogli pratiti taktička nadmudrivanja najboljih hrvatskih jedriličara i modelara.