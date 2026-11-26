Uoči večerašnjeg susreta Hajduka i belgijskog Sint-Truidena u Konferencijskoj ligi na Poljudu, objektiv našeg fotoreportera zabilježio je zanimljiv detalj.

Dok su se Bijeli zagrijavali na travnjaku, pozornost je privukla tetovaža na listu jednog Hajdukova nogometaša.

Na njoj se ističu motiv vukovarskog Vodotornja i lik nogometaša s brojem 14 na leđima.

Možete li pogoditi o kojem je hajdukovcu riječ?

Jeste li prepoznali Hajdukova nogometaša po tetovaži? - Da, odmah sam znao/la da je Šimun Hrgović Imao/la sam nekoliko favorita Ne, iznenadio me odgovor Glasaj

Riječ je o mladom Hajdukovu nogometašu Šimunu Hrgoviću, koji na travnjaku nosi dres s brojem 32.

Pogledajte zanimljive kadrove s poljudskog travnjaka u našoj fotogaleriji.