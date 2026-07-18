Znate li tko je dizajnirao trofej Svjetskog prvenstva i koja je reprezentacija jedina zadržala originalni pehar?

Talijanski kipar koji je dizajnirao trofej FIFA Svjetskog prvenstva želio je u jednom spiralnom obliku prikazati tri emocije povezane sa sportom: borbu sportaša, slavlje navijača i trenutak pobjede, prenosi N1.

U nedjelju će pobjednik finala Svjetskog prvenstva 2026., bilo da to bude Španjolska ili Argentina, osjetiti sve te emocije kada podigne najvrjedniji trofej u nogometu.

Trofej Svjetskog prvenstva dizajniran je u Milanu

Nakon što je Brazil osvajanjem trećeg naslova svjetskog prvaka 1970. trajno preuzeo originalni trofej, FIFA je raspisala međunarodni natječaj za izradu novog.

Pobijedio je tada 50-godišnji kipar iz Milana Silvio Gazzaniga. Svoj pobjednički prijedlog osmislio je u ateljeu u milanskoj četvrti Brera. Njegov dizajn, danas prepoznatljiv generacijama nogometnih navijača, prikazuje dvije ljudske figure koje se spiralno uzdižu prema kugli koja simbolizira Zemlju.

"Kada je počeo dizajnirati pehar, napravio je velik broj skica, a zatim je razvio ideju svijeta i simbola nalik dvjema spiralama DNK koje se uzdižu prema gore", rekao je njegov sin Giorgio Gazzaniga, koji je tada bio tinejdžer.

Stariji Gazzaniga, koji je preminuo 2016. u 95. godini, školovao se na Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu, a potom se zaposlio u tvrtki za izradu trofeja G.D.E. Bertoni.

Kasnije je dizajnirao neka od najpoznatijih nogometnih odličja, među kojima su trofeji Kupa UEFA-e, UEFA-inog Superkupa i Interkontinentalnog kupa.

Prije Gazzanige postojao je Jules Rimet

Prvi trofej Svjetskog prvenstva, predstavljen na inauguralnom turniru 1930. godine, prikazivao je Nike, grčku božicu pobjede, a kasnije je nazvan Trofej Julesa Rimeta, prema predsjedniku FIFA-e koji je pokrenuo natjecanje.

Dizajnirao ga je francuski kipar Abel Lafleur. Bio je izrađen od pozlaćenog srebra, a stajao je na postolju od lapis lazulija.

Prema tadašnjim pravilima, reprezentacija koja tri puta osvoji naslov svjetskog prvaka trajno zadržava trofej. Brazil je to ostvario 1970. godine, nakon čega je FIFA naručila izradu novog pehara prema Gazzaniginu dizajnu.

Trofej Julesa Rimeta ukraden je dvaput

Prva krađa dogodila se 1966. godine dok je trofej bio izložen javnosti u Engleskoj. Prema podacima FIFA-e, pronašao ga je pas Pickles ispod živice u južnom Londonu.

Drugi put ukraden je 1983. iz sjedišta Brazilskog nogometnog saveza. Nikada nije pronađen, a vjeruje se da je u međuvremenu pretopljen.

Prikaz borbe za pobjedu

Gazzanigin dizajn pobijedio je u konkurenciji više od 50 prijedloga umjetnika iz 25 zemalja.

Za razliku od ostalih sudionika, nije predao samo skice, već i prototip u prirodnoj veličini izrađen od gipsa, što je sucima omogućilo da trofej ocijene kao gotov proizvod, ispričao je njegov sin.