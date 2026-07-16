Znate li tko je Antonio? Kaže da u mu ne treba luksuz, fensi restorani...: "Samo more, sunce i pašteta”

Dok ga publika ovog ljeta prati na brojnim nastupima diljem Hrvatske, Antonio Krištofić odlučio je između koncerata pronaći malo vremena za sebe i uživati u onome što najviše voli – moru, suncu i jednostavnim trenucima.

Mladi pjevač, kojeg mnogi prepoznaju po energičnim nastupima i modernom pristupu zabavnoj glazbi, privukao je pažnju fotografijama s plaže na kojima je pokazao potpuno prirodnu i opuštenu stranu.

Iako bi mnogi očekivali da izvođači nakon koncerata biraju luksuzne restorane i skupa mjesta, Antonio je svojim pratiteljima pokazao da uživa u sasvim običnim stvarima.

“Kad završi koncertna ludnica, najviše mi odgovara maknuti se uz more. Ne trebaju mi uvijek skupa mjesta – nekad su najbolji trenuci oni najjednostavniji. Sunce, more i dobra pašteta na plaži”, poručio je Antonio.

Njegove fotografije izazvale su brojne reakcije pratitelja, a mnogi su pohvalili upravo tu njegovu pristupačnost i činjenicu da, unatoč sve većem broju nastupa, ostaje svoj.

Antonio iza sebe ima četiri objavljena singla koje redovito izvodi pred publikom, a nakon radnog ljeta najavljuje i novi glazbeni projekt koji će predstaviti na jesen.

S obzirom na gust raspored nastupa i sve veću publiku koja ga prati, ovo bi mogla biti godina velikog iskoraka za mladog hrvatskog izvođača.