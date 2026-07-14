Znate li što sve može izazvati požar?

Požari najčešće nastaju zbog malih trenutaka nepažnje. Stručnjaci procjenjuju da je čak 90 posto šumskih požara uzrokovano ljudskim djelovanjem. Upravo zato Hrvatske šume i Hrvatska vatrogasna zajednica, zajedno s partnerima, i ove godine provode nacionalnu protupožarnu kampanju „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra“, kojom žele podsjetiti da upravo svakodnevni postupci mogu imati ozbiljne posljedice.

Donosimo nekoliko najčešćih uzročnika šumskih požara i razloge zbog kojih je važno obratiti pozornost na njih.

Opušak cigarete

Odbačeni opušak jedan je od najčešćih uzročnika požara tijekom ljetnih mjeseci. Iako se može činiti ugašenim, njegova toplina može satima održavati tinjanje u suhoj travi ili lišću. Dovoljan je nalet vjetra da se tinjanje pretvori u otvoreni plamen. Zato opuške uvijek odložite u putnu pepeljaru ili odgovarajući spremnik te ih nikada ne bacajte kroz prozor automobila.

Odbačeno staklo

Prazna staklena boca nije samo otpad koji ostaje u prirodi desetljećima. U određenim uvjetima može djelovati poput povećala koje koncentrira sunčeve zrake na suhu travu ili borove iglice. Zbog toga je važno svako staklo ponijeti sa sobom i pravilno ga odložiti u za to predviđene spremnike.

Neugašen plamen

Mnogi misle da je vatra ugašena čim nestane plamena. Međutim, ispod sloja pepela često ostaje žar koji može tinjati satima, pa čak i danima. Kada zapuše vjetar, dovoljno je malo kisika da se ponovno rasplamsa. Zato prije odlaska vatru uvijek ugasite vodom i provjerite da je ložište potpuno hladno.

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Pčelarski otpad

Tijekom rada s dimilicama pčelari koriste brikete koji dugo zadržavaju visoku temperaturu. Ako se nakon korištenja ne odlože na siguran način, mogu satima tinjati i postati izvor požara. Zato je važno da se sav pčelarski otpad potpuno ugasi prije odlaganja.

Iskre tijekom radova

Radovi poput rezanja metala kutnom brusilicom ili zavarivanja mogu predstavljati ozbiljan rizik u blizini suhog raslinja. Užarene metalne iskre dosežu vrlo visoke temperature i lako mogu zapaliti suhu travu ili lišće. Takve radove treba izvoditi isključivo uz povećan oprez, na sigurnoj udaljenosti od zapaljive vegetacije i uz osigurana sredstva za gašenje.

Poljoprivredna mehanizacija

Tijekom žetve traktori i kombajni rade u izrazito suhim uvjetima i pod velikim opterećenjem. Pregrijani dijelovi strojeva ili iskre iz ispušnog sustava mogu zapaliti suhu slamu i raslinje, osobito uz rubove šuma. Redovito održavanje strojeva i povećan oprez tijekom rada ključni su za sprječavanje požara.

Ako primijetite dim - reagirajte odmah!

Tijekom ljetnih mjeseci na snazi je razdoblje povećanog rizika od šumskih požara. Primijetite li dim ili vatru, odmah se udaljite na sigurno i nazovite 193 ili 112. Pravodobna dojava može biti presudna u sprječavanju širenja požara i zaštiti šuma, prirode i okoliša.

Više o kampanji Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra možete pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, TikToku i LinkedInu.