Znate li što je na sebi promijenila Marijana Batinić? Naš estetski kirurg otkrio detalje

Marijana Batinić danas je jedno od najpoznatijih i omiljenih domaćih televizijskih lica, a na malim ekranima gledamo je još od početka 2000-ih, kada je s Petrom Nižetić Mastelić vodila kultnu zabavnu emisiju 'Po ure torture'. Posljednjih 15 godina gledamo je na RTL-u, a neke od emisija koje je vodila su 'Big Brother', 'Ljubav je na selu', 'Život na vagi' i 'Igra chefova'.

S obzirom na njezinu neprestanu prisutnost na malim ekranima, nije prošla neopažena estetska korekcija kojoj se Marijana podvrgnula prije više od 10 godina.

O tome je sada progovorio naš poznati estetski kirurg Siniša Glumičić, odgovarajući na pitanje postoji li nečije lice, nečiji nos koji je jako popularan među Hrvatima.

'Postoji. Recimo, ja ću vam reći ,neće se ona ljutiti na mene, i mnogi ljudi su oduševljeni s nosom Marijane Batinić, koja je moja pacijentica i koja stvarno izgleda prekrasno. To je jedna bila nježna korekcija njezinog nosa, koji je stvarno pridonio jednom lijepom izgledu. I mnogi se često pozovu na tu operaciju. Ove druge koje prozovu ne smije spominjati, ali ima još primjera gdje ljudi jednostavno vide nešto, nekoga, znaju da je to napravljeno i žele u tom smjeru ići', rekao je kirurg za Zagreb.info, prenosi Story.