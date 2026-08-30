Znate li što je mamurluk od spavanja?

Kratko poslijepodnevno spavanje trebalo bi osvježiti, no mnogi se nakon njega osjećaju znatno umornije i dezorijentirano. Umjesto odmora, buđenje često donosi zbunjenost i osjećaj da ste prespavali sate, a ne minute. Za tu pojavu postoji znanstveno objašnjenje i ne radi se o tome da ste lijeni ili da jednostavno ne znate odmarati, prenosi Index.

Inercija spavanja kao uzrok omamljenosti

Glavni uzrok tog neugodnog osjećaja je fenomen poznat kao inercija spavanja, koji se ponekad opisuje i kao "mamurluk od spavanja". Problem može nastati zbog faze sna iz koje se probudite.

Ako spavanje potraje duže od 30 do 40 minuta, mozak ulazi u fazu dubokog, sporovalnog sna. Naglo buđenje iz te faze remeti njegove procese. Mozgu je potrebno vrijeme za prijelaz iz stanja dubokog sna u potpunu budnost. Pojedinim dijelovima mozga treba više vremena da se aktiviraju, pa protok krvi i električna aktivnost mogu neko vrijeme ostati usporeni i nakon otvaranja očiju.

Posljedica toga je mentalna "magla", usporene reakcije, razdražljivost i snažna želja za povratkom u krevet. Mozak se u tom stanju još uvijek pokreće i potrebno mu je nekoliko minuta da postigne punu funkcionalnost.

Kako onda ispravno odspavati?

Za poslijepodnevni odmor koji će vas zaista osvježiti, preporučuje se spavanje od otprilike 20 minuta. Najbolje ga je planirati u ranim poslijepodnevnim satima.

Ključno je postaviti alarm kako se kratki odmor ne bi pretvorio u višesatno spavanje. Osigurajte mirno i zamračeno okruženje i izbjegnite iskušenje da odgodite buđenje. Time ćete spriječiti ulazak u duboki san i izbjeći osjećaj dezorijentiranosti koji može pokvariti ostatak dana.