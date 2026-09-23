Znate li što je bikla? Ako ne znate, ovog petka imate priliku doznati: Vrgorac sprema veliku feštu

Znate li što je bikla? Ako niste sigurni, najbolji odgovor dobit ćete u Vrgorcu, gdje se ovoga petka, 25. rujna 2026., održava tradicionalna Biklijada - pučka fešta posvećena jednom neobičnom, ali itekako dalmatinskom spoju; mladom vinu i kozjem mlijeku.

Na Gradskom korzu od 18:30 sati očekuje vas večer u kojoj će se spojiti ono najbolje od lokalne tradicije - domaća spiza, bogat večernji sajam, folklor, pjesma i koncertni program.

Bikla je tradicionalno piće nastalo miješanjem mladoga vina i kozjeg mlijeka. Taj se običaj, osim na vrgorskom području, do danas sačuvao i u dijelovima Makarskog primorja te na otocima Braču i Hvaru. U Vrgorcu je, međutim, bikla dobila svoju prvu feštu i upravo zahvaljujući Biklijadi ova se tradicija već 26 godina iznova oživljava, prenosi i predstavlja novim generacijama i gostima grada. Ono što je nekoć bilo dio svakodnevice i običaja vrgorskoga kraja tako je postalo zaštitnim znakom jedne od njegovih najprepoznatljivijih pučkih fešti.

Poseban dio večeri bit će gastro program s bogatom domaćom spizom, u kojem će posjetitelji moći uživati u jelima pripremljenima u domaćem duhu. Uz gastro ponudu, Gradski korzo pretvorit će se i u bogat večernji sajam s lokalnim proizvodima, rukotvorinama i OPG ponudom, a izlagat će i vrgorski umjetnici. Naravno, neće nedostajati ni bikle. Miješat će se i kušati na štandovima Zavičajne udruge Veliki Godinj, vrgorskih umirovljenika, Srednje škole Tina Ujevića te vrgorskih planinara i vinara pa će svi koji je još nisu probali imati priliku otkriti kakav okus ima spoj loze i koze.

Za tradicijski dio programa pobrinut će se Gradski orkestar Ljudevit Bačić Vrgorac, Mandolinski orkestar KUD-a Metković, KUD Dusina i gosti, a večer će dodatno rasplesati i raspjevati vrgorski grdelin Vedran Vegar. Glazbeni vrhunac slijedi u 20:30 sati, kada na pozornicu stiže Grupa Vigor.

Dakle, ako ste se ikada pitali kakav okus ima spoj loze i koze, odgovor potražite upravo na Biklijadi. A i ako biklu već dobro poznajete, razloga za dolazak neće nedostajati - od domaće spize i večernjeg sajma do folklora, tradicije i dobre glazbe.

Organizatori 26. Biklijade su Turistička zajednica grada Vrgorca i Grad Vrgorac, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Vidimo se ovoga petka u Vrgorcu - u čast lozi i kozi!