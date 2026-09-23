Znate li koliku će kaznu platiti? Vozio bez položenog ispita, odbio test na droge pa završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Ston jučer su tijekom prometne kontrole u Kućištu zaustavili automobil dubrovačkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno da 35-godišnjak upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, odnosno prije stjecanja prava na upravljanje. Uz to, nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao važeću osobnu iskaznicu, a odbio je i testiranje na droge.

Policija je dodatnom provjerom utvrdila da je muškarac u posljednje tri godine već dva puta pravomoćno osuđen zbog prometnih prekršaja. Budući da su ispunjeni zakonski uvjeti, automobil kojim je upravljao privremeno mu je oduzet.

Zbog počinjenih prekršaja 35-godišnjak je uhićen i odveden na Općinski sud u Dubrovniku – Stalnu službu na Korčuli. Policija je predložila novčanu kaznu od 5.450 eura te dva mjeseca zatvora.

Sud mu je odredio zadržavanje, nakon čega je istoga dana predan u dubrovački zatvor.