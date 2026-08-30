Znate li koliko se sladoleda godišnje proizvede u Hrvatskoj?

Njemačka je u 2025. godini bila najveći proizvođač sladoleda u Europskoj uniji, pokazuju podaci Eurostata. Njemačke tvornice proizvele su čak 608 milijuna litara sladoleda.
Na drugom mjestu nalazi se Italija, zemlja čija je tradicija proizvodnje sladoleda poznata diljem svijeta. U 2025. proizvela je 549 milijuna litara, dok je treća Francuska s 525 milijuna litara.
Slijedi Španjolska s proizvodnjom od 457 milijuna litara, a peto mjesto zauzela je Belgija s 274 milijuna.
Hrvatska među deset najvećih proizvođača
Razlika između vodećih pet zemalja i ostatka ljestvice prilično je velika. Češka je na šestom mjestu sa 65 milijuna litara, a slijede Grčka s 57 i Litva s 49 milijuna.
Finska je tijekom 2025. proizvela 31 milijun litara sladoleda.
Na desetom mjestu nalazi se Hrvatska s 28 milijuna litara, čime se našla među deset najvećih proizvođača sladoleda u Europskoj uniji.
Prema prikazanim podacima, poredak izgleda ovako:
- Njemačka – 608 milijuna litara
- Italija – 549 milijuna
- Francuska – 525 milijuna
- Španjolska – 457 milijuna
- Belgija – 274 milijuna
- Češka – 65 milijuna
- Grčka – 57 milijuna
- Litva – 49 milijuna
- Finska – 31 milijun
- Hrvatska – 28 milijuna