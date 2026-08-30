Znate li koliko se sladoleda godišnje proizvede u Hrvatskoj?

Njemačka je u 2025. godini bila najveći proizvođač sladoleda u Europskoj uniji, pokazuju podaci Eurostata. Njemačke tvornice proizvele su čak 608 milijuna litara sladoleda.

Na drugom mjestu nalazi se Italija, zemlja čija je tradicija proizvodnje sladoleda poznata diljem svijeta. U 2025. proizvela je 549 milijuna litara, dok je treća Francuska s 525 milijuna litara.

Slijedi Španjolska s proizvodnjom od 457 milijuna litara, a peto mjesto zauzela je Belgija s 274 milijuna.

Hrvatska među deset najvećih proizvođača

Razlika između vodećih pet zemalja i ostatka ljestvice prilično je velika. Češka je na šestom mjestu sa 65 milijuna litara, a slijede Grčka s 57 i Litva s 49 milijuna.

Finska je tijekom 2025. proizvela 31 milijun litara sladoleda.

Na desetom mjestu nalazi se Hrvatska s 28 milijuna litara, čime se našla među deset najvećih proizvođača sladoleda u Europskoj uniji.

Prema prikazanim podacima, poredak izgleda ovako:

Njemačka – 608 milijuna litara

Italija – 549 milijuna

Francuska – 525 milijuna

Španjolska – 457 milijuna

Belgija – 274 milijuna

Češka – 65 milijuna

Grčka – 57 milijuna

Litva – 49 milijuna

Finska – 31 milijun

Hrvatska – 28 milijuna