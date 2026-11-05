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Znate li koliko je HZZO platio vaše preglede, lijekove i liječenje? Od danas to možete provjeriti jednim klikom, evo kako

Svi detalji su tu

Građani od danas mogu jednostavno provjeriti koliko vrijede zdravstvene usluge koje su koristili, od pregleda kod obiteljskog liječnika do bolničkog liječenja i lijekova. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo je novu digitalnu uslugu „Moja zdravstvena zaštita“, dostupnu putem sustava e-Građani.

Nova usluga, uvedena 5. studenoga, omogućuje osiguranicima pregled korištenih zdravstvenih usluga i njihove financijske vrijednosti. Cilj je građanima pružiti jasniji uvid u troškove zdravstvene zaštite koji se pokrivaju kroz sustav zdravstvenog osiguranja.

Što sve građani mogu provjeriti?

Putem usluge „Moja zdravstvena zaštita“ građani mogu pregledati podatke o različitim oblicima zdravstvene skrbi koje su koristili.

To uključuje posjete liječniku obiteljske medicine i doktoru dentalne medicine, specijalističke preglede, bolničko liječenje, terapije te lijekove izdane u ljekarnama.

Podaci obuhvaćaju usluge ostvarene u javnim zdravstvenim ustanovama, ali i kod privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija koje imaju ugovor s HZZO-om.

Na taj način osiguranici mogu na jednom mjestu dobiti pregled zdravstvenih usluga koje su koristili te vidjeti njihovu financijsku vrijednost.

Koliko zapravo košta zdravstvena zaštita?

Iz HZZO-a ističu kako građani često nisu svjesni stvarne vrijednosti pojedinih zdravstvenih postupaka, iako kroz doprinose sudjeluju u financiranju sustava obveznog zdravstvenog osiguranja.

„Ova usluga predstavlja još jedan važan korak u digitalizaciji i modernizaciji HZZO-a. Kao građani, često nismo svjesni vrijednosti pojedinih pregleda, dijagnostičkih i operativnih zahvata, terapija ili lijekova, iako svi zajedno doprinosima sudjelujemo u izgradnji i održivosti sustava obveznog zdravstvenog osiguranja“, izjavio je Dražen Kapusta, zamjenik ravnatelja HZZO-a.

Dodao je kako će nova usluga građanima približiti mogućnosti koje im pruža zdravstveno osiguranje te učiniti vidljivijom vrijednost prava koja ostvaruju kroz sustav.

Novu uslugu razvili stručnjaci HZZO-a

Uslugu „Moja zdravstvena zaštita“ razvio je tim HZZO-ovih stručnjaka za informacijske tehnologije.

„Usluga 'Moja zdravstvena zaštita' još je jedan iskorak HZZO-a u kontinuiranoj digitalizaciji i razvoju digitalnih usluga za osiguranike“, istaknula je Jelena Curać, pomoćnica ravnatelja HZZO-a za informacijske tehnologije.

Naglasila je kako razvoj ove usluge vlastitim stručnim kapacitetima potvrđuje mogućnost HZZO-a da samostalno razvija digitalna rješenja prilagođena potrebama osiguranika.

Kako pristupiti novoj usluzi?

Građani novoj usluzi mogu pristupiti putem sustava e-Građani, gdje je dostupna pod nazivom „Moja zdravstvena zaštita“.

Uvidom u podatke mogu provjeriti koje su zdravstvene usluge koristili i kolika je njihova financijska vrijednost u okviru zdravstvenog osiguranja.

Iz HZZO-a poručuju da je riječ o još jednom koraku prema transparentnijem i dostupnijem zdravstvenom sustavu.

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