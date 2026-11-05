Znate li koliko je HZZO platio vaše preglede, lijekove i liječenje? Od danas to možete provjeriti jednim klikom, evo kako

Građani od danas mogu jednostavno provjeriti koliko vrijede zdravstvene usluge koje su koristili, od pregleda kod obiteljskog liječnika do bolničkog liječenja i lijekova. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uveo je novu digitalnu uslugu „Moja zdravstvena zaštita“, dostupnu putem sustava e-Građani.

Nova usluga, uvedena 5. studenoga, omogućuje osiguranicima pregled korištenih zdravstvenih usluga i njihove financijske vrijednosti. Cilj je građanima pružiti jasniji uvid u troškove zdravstvene zaštite koji se pokrivaju kroz sustav zdravstvenog osiguranja.

Što sve građani mogu provjeriti?

Putem usluge „Moja zdravstvena zaštita“ građani mogu pregledati podatke o različitim oblicima zdravstvene skrbi koje su koristili.

To uključuje posjete liječniku obiteljske medicine i doktoru dentalne medicine, specijalističke preglede, bolničko liječenje, terapije te lijekove izdane u ljekarnama.

Podaci obuhvaćaju usluge ostvarene u javnim zdravstvenim ustanovama, ali i kod privatnih zdravstvenih ustanova i ordinacija koje imaju ugovor s HZZO-om.

Na taj način osiguranici mogu na jednom mjestu dobiti pregled zdravstvenih usluga koje su koristili te vidjeti njihovu financijsku vrijednost.

Koliko zapravo košta zdravstvena zaštita?

Iz HZZO-a ističu kako građani često nisu svjesni stvarne vrijednosti pojedinih zdravstvenih postupaka, iako kroz doprinose sudjeluju u financiranju sustava obveznog zdravstvenog osiguranja.

„Ova usluga predstavlja još jedan važan korak u digitalizaciji i modernizaciji HZZO-a. Kao građani, često nismo svjesni vrijednosti pojedinih pregleda, dijagnostičkih i operativnih zahvata, terapija ili lijekova, iako svi zajedno doprinosima sudjelujemo u izgradnji i održivosti sustava obveznog zdravstvenog osiguranja“, izjavio je Dražen Kapusta, zamjenik ravnatelja HZZO-a.

Dodao je kako će nova usluga građanima približiti mogućnosti koje im pruža zdravstveno osiguranje te učiniti vidljivijom vrijednost prava koja ostvaruju kroz sustav.

Novu uslugu razvili stručnjaci HZZO-a

Uslugu „Moja zdravstvena zaštita“ razvio je tim HZZO-ovih stručnjaka za informacijske tehnologije.

„Usluga 'Moja zdravstvena zaštita' još je jedan iskorak HZZO-a u kontinuiranoj digitalizaciji i razvoju digitalnih usluga za osiguranike“, istaknula je Jelena Curać, pomoćnica ravnatelja HZZO-a za informacijske tehnologije.

Naglasila je kako razvoj ove usluge vlastitim stručnim kapacitetima potvrđuje mogućnost HZZO-a da samostalno razvija digitalna rješenja prilagođena potrebama osiguranika.

Kako pristupiti novoj usluzi?

Građani novoj usluzi mogu pristupiti putem sustava e-Građani, gdje je dostupna pod nazivom „Moja zdravstvena zaštita“.

Uvidom u podatke mogu provjeriti koje su zdravstvene usluge koristili i kolika je njihova financijska vrijednost u okviru zdravstvenog osiguranja.

Iz HZZO-a poručuju da je riječ o još jednom koraku prema transparentnijem i dostupnijem zdravstvenom sustavu.