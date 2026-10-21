Close Menu

Znate li koliko imate kaznenih bodova i prijeti li vam zabrana vožnje? Evo kako to možete provjeriti u samo nekoliko sekundi

MUP omogućio provjeru u nekoliko sekundi, bez čekanja i plaćanja

Ministarstvo unutarnjih poslova na svojim web stranicama, temeljem serijskog broja vozačke dozvole, omogućuje provjeru stanja vozačke dozvole (važeća, nevažeća, ukinuta), broj negativnih prekršajnih bodova i izrečene zaštitne ili sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, javlja HAK Revija. Status se može provjeriti putem kategorije Status vozačke dozvole u glavnom izborniku web stranice mup.gov.hr, a ovime se neće dostavljati niti jedan osobni podatak. Ovaj brz i svima dostupan način ukida potrebu dodatnih plaćanja upravnih pristojbi i čekanja.

Također, ako vam je uručena obavijest o počinjenom prekršaju prekoračenja brzine u Republici Hrvatskoj, aplikacijom Obavijest o prekršaju u prometu pomoću pristupnog koda s obavijesti možete (direktno putem linka ili putem sustava eGrađani):

  • Doznati detalje o prekršajima
  • Dostaviti tražene informacije o vozaču
  • Dostaviti tražene informacije o vozilu
  • Doznati informacije o plaćanju kazne
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0