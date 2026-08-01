Znate li koliko često morate prati kuhinjske krpe?

Kuhinjske krpe su ekološki prihvatljivije rješenje za čišćenje doma od papirnatih ručnika – izdržljivije su i mogu se opet i iznova koristiti. Ipak, valja znati da će se prljavština i bakterije s radnih površina prenijeti i na krpe, piše Zadovoljna.

Ako se ista krpa prečesto koristi – i to za cijelu kuhinju, dovodimo u rizik vlastito zdravlje jer ćemo bakterije prenijeti po cijelom kućanstvu.

Znate li koliko često treba mijenjati kuhinjske krpe?

Zdravstveni stručnjaci preporučuju čestu promjenu kuhinjskih krpa, idealno bi bilo da je mijenjate svakoga dana. Međutim, odgovor na ovo pitanje ovisi i o tome za što se krpa koristi u kuhinji.

Ako ste krpu iskoristili da obrišete ruke nakon diranja sirovog mesa ili tekućinu preostalu u pakiranju od sokova morskih plodova, najbolje ju je odmah staviti u perilicu rublja. Ako ste njome prebrisali tek prašinu sa stola, ne morate se žuriti s pranjem.

Kuhinjske krpe važno je oprati na što je većoj temperaturi, odnosno na 90 stupnjeva kako bismo ubili sve potencijalne bakterije na njima.