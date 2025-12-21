Znate li koji se običaj danas slavi?

Na četvrtu nedjelju došašća u hrvatskoj se tradiciji slave Očići, adventski običaj posvećen očevima i muškarcima u obitelji. Riječ je o starom crkvenom i narodnom običaju koji se, poput Materica, i danas njeguje u mnogim krajevima Hrvatske.

Očići se obilježavaju čestitanjem svim očevima, djedovima i muškim članovima obitelji, a posebno im se raduju najmlađi. Djeca toga dana obilaze poznate muškarce i čestitaju im Očiće, nakon čega slijedi dobro poznati dio običaja – “otkup”.

Za razliku od Materica, kada se daruju majke, očevi se tradicionalno otkupljuju novcem. Iako se ne radi o velikim iznosima, mali čestitari, čestitajući brojnim muškarcima, tijekom dana mogu prikupiti popriličan džeparac, što ovaj običaj čini posebno veselom prigodom za djecu.

Osim obiteljskog dijela, Očići su i prilika za druženje među muškarcima, koji se često međusobno počaste dobrom kapljicom ili kakvom gastronomskom delicijom, u duhu blagdanske radosti i zajedništva.

Kao i Materice, običaj Očića zadržao se u brojnim obiteljima Cetinskog kraja, gdje se i dalje s ponosom čuvaju i prenose tradicijski običaji hrvatskog naroda, osobito u vrijeme došašća.