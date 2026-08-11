Znate li koji je najstariji hrvatski grb? Ne, nije "šahovnica"

Jedan od najstarijih hrvatskih heraldičkih simbola krije se u kamenom spomeniku pronađenom u Ostrovici, važnoj srednjovjekovnoj utvrdi koja je u 14. stoljeću bila poprište velikih političkih promjena.

Riječ je o kamenom grbu na kojem su prikazane tri okrunjene leopardove, odnosno lavlje glave, raspoređene u obliku trokuta. Spomenik se datira u sredinu 14. stoljeća, u vrijeme kada je Ostrovica doživjela veliku političku promjenu.

Kako navode iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Ostrovica je 1347. godine iz ruku moćnih Šubića prešla u posjed kralja Ludovika I. Anžuvinca, a upravo se u to razdoblje smješta i nastanak ovog iznimnog kamenog grba.

Iako su dvije glave na kamenoj ploči oštećene, treća je sačuvana gotovo u cijelosti, pa se i danas jasno mogu prepoznati karakteristični elementi simbola.

Posebno je zanimljiva povijest samog znaka. Tri okrunjene glave danas povezujemo s grbom Dalmacije, no njihovo značenje u srednjem vijeku bilo je šire. Simbol je tada predstavljao hrvatske zemlje pod vlašću hrvatsko-ugarskih kraljeva, dok se njegova uporaba tijekom kasnijeg razvoja heraldike postupno povezala upravo s Dalmacijom.

Kameni grb tako svjedoči o vremenu u kojem su se mijenjale granice vlasti, politički odnosi i simboli kojima se označavala pripadnost pojedinim zemljama.

Ovaj vrijedan povijesni spomenik danas se čuva u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gdje predstavlja jedan od zanimljivih tragova srednjovjekovne heraldike i političke povijesti hrvatskog prostora.