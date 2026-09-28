Znate li koja je tajna savršenog gulaša? Ovu grešku mnogi rade, a zbog nje meso i saft gube okus

Gulaš se često priprema uz dolijevanje vode, no upravo to može razvodniti okus. Umjesto vode mogu se dodati crno vino, temeljac, pivo ili sok od rajčice.

Crno vino gulašu daje boju, kiselinu i punoću te se posebno dobro slaže s govedinom. Temeljac, bilo domaći ili kupovni, mesni ili povrtni, dodatno pojačava okus. Pivo, posebno tamno, prikladno je za rustikalniju verziju gulaša i dobro se slaže sa svinjetinom, dok sok od rajčice može poslužiti za laganiju, mediteransku varijantu.

Moguće je kombinirati i dvije tekućine, primjerice pola vina i pola temeljca. Voda razrjeđuje okus, dok druge tekućine pridonose njegovoj slojevitosti, piše Krstarica.

Strpljenje bitno za gulaš punog okusa, gustog safta i mekanog mesa

Za gust saft važno je i kako se priprema meso. Najprije ga treba ispržiti dok ne dobije koricu, a luk dugo i strpljivo pirjati. Tekućinu treba dodavati postupno, u manjim količinama, a gulaš kuhati na laganoj vatri.

Količina tekućine također je važna. Treba je dodati toliko da tek prekrije meso, jer bi veća količina mogla rezultirati prerijetkim gulašem.

Ako nemate vino, temeljac ili sok od rajčice, mogu poslužiti i druge dostupne opcije. Bijelo vino također se može koristiti, ali daje blaži okus i bolje odgovara piletini nego govedini. Alkohol će ispariti nakon sat do dva laganog kuhanja, dok će ostati aroma, piše N1.

Za gulaš punog okusa, gustog safta i mekanog mesa potrebno je strpljenje. Nije dovoljno samo staviti sve sastojke u lonac i čekati da se skuhaju, već treba paziti na to što se dodaje tijekom kuhanja i koliko se dugo jelo lagano krčka.