Znate li koja je hrvatska zračna luka bila najprometnija u lipnju? Brojke otkrivaju sve

Hrvatske zračne luke u lipnju su zabilježile gotovo dva milijuna putnika, no iza ukupnog rasta kriju se velike razlike među pojedinim zračnim lukama i tržištima. Split je ponovno bio najprometniji, ali je u odnosu na prošlu godinu zabilježio pad broja putnika. Istodobno, Dubrovnik raste, a posebno se ističe snažan porast prometa s Poljskom, izvijestio je Državni zavod za statistiku.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, kroz hrvatske zračne luke u lipnju 2026. prošlo je ukupno 1,901 milijun putnika, što je 0,6 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Iako je ukupan broj putnika porastao, vodeća hrvatska zračna luka nije ostvarila rast.

Split i dalje najprometniji, ali u minusu

Zračna luka Split u lipnju je zabilježila 559 tisuća putnika i tako ponovno zauzela prvo mjesto među hrvatskim zračnim lukama.

Međutim, u odnosu na lipanj prošle godine riječ je o padu od 3,3 posto. Lani je kroz splitsku zračnu luku u istom mjesecu prošlo 578 tisuća putnika, što znači da je ove godine zabilježeno oko 19 tisuća putnika manje.

Na drugom mjestu nalazi se Dubrovnik s 462 tisuće putnika. Dubrovačka zračna luka pritom je ostvarila rast od 3,3 posto.

Zagreb je treći s 436 tisuća putnika, uz gotovo nepromijenjen rezultat – rast od svega 0,1 posto.

Poljska sve važnije tržište

Među međunarodnim tržištima i dalje prednjači Njemačka, s ukupno 342 tisuće putnika. No, promet između hrvatskih i njemačkih zračnih luka u lipnju je pao za 2,5 posto.

Ujedinjena Kraljevina zauzima drugo mjesto s 334 tisuće putnika, uz rast od 5,4 posto.

Najveći rast među tri vodeća međunarodna tržišta ostvarila je Poljska.

Između Hrvatske i Poljske u lipnju je zabilježeno 163 tisuće putnika, što je čak 22,9 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Podaci tako pokazuju da se struktura putničkog prometa mijenja. Dok neka tradicionalno snažna tržišta bilježe stagnaciju ili pad, s pojedinih europskih tržišta broj putnika značajno raste.

Manje zrakoplova, ali više putnika

Zanimljivo je da je broj putnika porastao iako je broj operacija zrakoplova smanjen.

U hrvatskim zračnim lukama u lipnju je ostvareno 17.676 slijetanja i polijetanja, što je 5,9 posto manje nego godinu ranije.

To znači da je kroz hrvatske aerodrome prošlo više putnika uz manji broj zrakoplovnih operacija.

Istodobno, teretni promet nastavlja padati. U lipnju je prevezeno ukupno 777 tona tereta, što je 13 posto manje nego u lipnju 2025., kada je zabilježeno 893 tone.

Prva polovica godine ipak donosi rast

Kada se pogleda cijelo razdoblje od početka godine, slika je nešto povoljnija.

Od siječnja do kraja lipnja hrvatske zračne luke zabilježile su 5,54 milijuna putnika, što je 2,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Istodobno je broj slijetanja i polijetanja pao za 3,1 posto, na ukupno 58 tisuća operacija.

Pad je zabilježen i kod teretnog prometa. U prvih šest mjeseci prevezeno je 4,2 tisuće tona tereta, što je 14,1 posto manje nego u prvih šest mjeseci 2025, izvijestio je Državni zavod za statistiku.

Brojke za lipanj tako daju zanimljivu sliku početka glavne turističke sezone. Split je i dalje neprikosnoveni lider po broju putnika, ali bilježi pad, dok Dubrovnik raste, a Poljska se izdvaja kao tržište s posebno snažnim povećanjem prometa.

Hoće li se takav trend nastaviti i tijekom vrhunca ljetne sezone, pokazat će podaci za srpanj i kolovoz.