Znate li kako pravilno odmrznuti mljeveno meso?

Nepravilno odmrzavanje može dovesti do razvoja bakterija, neugodnih mirisa i promjena u teksturi mesa, što može pokvariti čak i najukusniji recept.

U hladnjaku (najpreporučljivija metoda)

Mljeveno meso je najbolje odmrzavati polako, u hladnjaku na temperaturi od oko 4°C. Jednostavno ga premjestite iz zamrzivača na donju policu i ostavite nekoliko sati ili preko noći, ovisno o količini. Prednost ove metode je što meso ostaje na sigurnoj temperaturi tijekom cijelog procesa, što sprječava rast bakterija.

U hladnoj vodi (brža opcija)

Ako nemate dovoljno vremena, meso možete odmrznuti u hladnoj vodi. Stavite ga u dobro zatvorenu vrećicu i uronite u zdjelu s hladnom vodom. Mijenjajte vodu svakih 30 minuta kako bi ostalo hladno. Ova metoda obično traje jedan do dva sata, ali zahtijeva više pažnje.

Mikrovalna pećnica samo u hitnim slučajevima

Mikrovalna pećnica može se koristiti samo u hitnim slučajevima. Koristite opciju odmrzavanja i slijedite upute proizvođača. Pripremite meso odmah nakon odmrzavanja, jer se neki dijelovi mogu početi zagrijavati tijekom procesa.

Odmrzavanje na sobnoj temperaturi se ne preporučuje jer ostavljanje mesa na kuhinjskom pultu omogućuje bakterijama brzo razmnožavanje. Također, topla ili vruća voda može djelomično skuhati meso i pokvariti njegovu teksturu, prenosi N1.

Unaprijed isplanirajte mljeveno meso i odmrznite ga u količinama koje ćete odmah upotrijebiti. Ako ste ga odmrznuli u hladnjaku, možete ga čuvati još jedan do dva dana prije pripreme. Uvijek vodite računa o higijeni - operite ruke i površine koje su bile u kontaktu s mesom.